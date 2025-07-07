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    立委楊曜協調軍機啟動 加入澎湖疏運行列

    澎湖機場候補旅客爆表，立委楊曜協調軍機加入疏運。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機場候補旅客爆表，立委楊曜協調軍機加入疏運。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/07 16:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由於丹娜絲封鎖澎湖一天半，導致9000名遊客滯留，雖然海空運加班運輸，但最多疏運千餘名旅客，因此立委楊曜跟交通部、國防部協調軍機投入疏運，目前預計澎湖往台北、高雄各2架次，會再掌握機場候補狀況進行調整。但對於華信航空不積極配合離島疏運，讓楊曜心中有感。

    楊曜表示，目前已確定4航次軍機投入澎湖疏運，現機務整備中，今（7）日確定起飛時間，會再公布！楊曜認為救災任務尚未解除，軍機疏運尚在協調中，隨時視狀況投入澎湖滯澎遊客疏運，但連軍方都積極投入離島疏運，展現軍愛民精神之際，有官股的華信航空，卻無法全力投入，讓楊曜相當不悅。

    另外，針對華信航空加班機開不出來，表定班機隨意取消。民航局放任華信航空愛飛不飛，楊曜要求民航局必須給一個說明。立榮航空今日下午1時松山飛澎湖的班機已經起飛，但華信航空下午1時40分從松山飛澎湖的班機還卻取消，實在令外界不解。

    楊曜表示，相同的天候條件，立榮航空總會比華信更早投入疏運，而且每次都這樣，是不是華信的機組人員訓練不足、還是飛機狀況不良，或者是對離島疏運毫不關心。澎湖機場會視現場遊客登記候補人數，再向民航局爭取加班機，楊曜要觀察華信配合的態度。

    楊曜已協調7日最少高雄、台北二航次軍機運輸，並持續協調加班。（空軍馬基隊提供）

    楊曜已協調7日最少高雄、台北二航次軍機運輸，並持續協調加班。（空軍馬基隊提供）

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