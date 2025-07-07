高雄警好忙 颱風夜破門救獨居翁 災後排除馬路障礙物

高雄市中山一路靠近民生一路口有路樹傾倒阻礙慢車道，員警聯手暫搬移至路旁。（民眾提供）

2025/07/07 15:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕昨（6）日晚間丹娜絲颱風正影響高雄，警消於晚上近10點接獲苓雅區仁愛三街有獨居老翁在家中跌倒，無法自行起身，經破門入內，緊急將李姓老翁（74歲）送醫治療，幸無大礙。

苓雅分局指出，由於老翁家門上鎖，警消人員擔心他狀況危急，便破門入內，迅速找到李翁攙扶起身，並送醫檢查。李翁對於警方即時協助十分感動，也不斷道謝。

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此外，丹娜絲昨夜挾帶強勁風雨，造成高雄市區多處招牌、路樹及物品被強風吹到馬路，影響民眾行車安全，高市警方從昨天至今日也協助排除障礙。鹽埕分局建國四路派出所巡邏員警半夜巡經北端街時，發現電纜線滾輪與店家招牌被強風吹至馬路中央，為避免影響民眾行車安全，員警立刻合力將障礙物搬移至路旁固定，迅速排除危機。

巡邏員警後又於河西路與七賢三路段，發現整排機車被強風吹倒，置物箱散開、物品散落，冒雨將機車扶正、關妥置物箱，防止民眾財物被風吹走遺失。

新興分局中山所則是昨晚6點多，在轄區中山一路靠近民生一路口發現有路樹傾倒阻礙慢車道，考量來往車輛安全，立即通知支援警力，發揮團隊精神、眾人齊心協力，順利將路樹移置到一旁人行道，後續也通知相關單位安排將樹木清除。

苓雅分局巡邏警則是今早10點半左右，巡經海邊路與苓南前路口，發現有路樹傾倒，為避免民眾往來危險，遂立即前往排除，將路樹移至路邊，並通報相關單位安排載離。

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