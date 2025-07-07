為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄警好忙 颱風夜破門救獨居翁 災後排除馬路障礙物

    高雄市中山一路靠近民生一路口有路樹傾倒阻礙慢車道，員警聯手暫搬移至路旁。（民眾提供）

    高雄市中山一路靠近民生一路口有路樹傾倒阻礙慢車道，員警聯手暫搬移至路旁。（民眾提供）

    2025/07/07 15:55

    〔記者許麗娟／高雄報導〕昨（6）日晚間丹娜絲颱風正影響高雄，警消於晚上近10點接獲苓雅區仁愛三街有獨居老翁在家中跌倒，無法自行起身，經破門入內，緊急將李姓老翁（74歲）送醫治療，幸無大礙。

    苓雅分局指出，由於老翁家門上鎖，警消人員擔心他狀況危急，便破門入內，迅速找到李翁攙扶起身，並送醫檢查。李翁對於警方即時協助十分感動，也不斷道謝。

    此外，丹娜絲昨夜挾帶強勁風雨，造成高雄市區多處招牌、路樹及物品被強風吹到馬路，影響民眾行車安全，高市警方從昨天至今日也協助排除障礙。鹽埕分局建國四路派出所巡邏員警半夜巡經北端街時，發現電纜線滾輪與店家招牌被強風吹至馬路中央，為避免影響民眾行車安全，員警立刻合力將障礙物搬移至路旁固定，迅速排除危機。

    巡邏員警後又於河西路與七賢三路段，發現整排機車被強風吹倒，置物箱散開、物品散落，冒雨將機車扶正、關妥置物箱，防止民眾財物被風吹走遺失。

    新興分局中山所則是昨晚6點多，在轄區中山一路靠近民生一路口發現有路樹傾倒阻礙慢車道，考量來往車輛安全，立即通知支援警力，發揮團隊精神、眾人齊心協力，順利將路樹移置到一旁人行道，後續也通知相關單位安排將樹木清除。

    苓雅分局巡邏警則是今早10點半左右，巡經海邊路與苓南前路口，發現有路樹傾倒，為避免民眾往來危險，遂立即前往排除，將路樹移至路邊，並通報相關單位安排載離。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播