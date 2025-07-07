桃園颱風假「分區」引爭論 張善政臉書曝決策原委

桃園市長張善政7日在臉書發文說明颱風假決策原委。（圖擷取自張善政臉書）

2025/07/07 15:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕丹娜絲颱風桃園市採分區停班停課引發爭論，僅沿海4區停班停課、其餘9區上班上課，市長張善政今（7）日於臉書發文說明颱風假決策原委，對於此次與過往不同的「分區停班課」，讓市民在通勤安排、工作調度上有些不便，過程中有人批評，他與市府團隊完全理解，也虛心接受，但他也重申僅有4區達到放假標準，若全市都停擺，恐影響更多市民在醫療、工作、教育上的安排。

張善政指出，他必須向大家坦誠說明，這次困難決策背後的掙扎與考量，颱風是大家必須共同面對的挑戰，而市府的唯一目標，就是保障所有市民的生命財產安全，並將對整體社會運作的衝擊減到最低。

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他也重申，市府團隊的決策必須依據中央氣象署的專業數據，根據昨（6）日決策前的最新預報，桃園蘆竹、大園、觀音、新屋4個沿海區域，風力的確已達到停班課標準，但其他地區的預測風雨量，則與標準有明顯差距。

張善政指出，每一次的颱風，都是一個全新的、獨特的挑戰，「丹娜絲的路徑貼近沿海，使沿海4區的風力可能有致災風險，是我們決定啟動4個區防災假的關鍵因素」，深知這並不是大家習慣的做法，但若在風雨預測未達標的情況下讓全市停擺，對於需要維持基本服務的行業及更多未受嚴重影響的區域來說，反而會有更多市民的醫療、工作、教育安排被打亂，這不是負責任的決定，因此在便利性與風險控管之間，必須以科學數據為基礎，做出最審慎的判斷，而在大家看不到的地方，市府同仁也用行動默默準備，4日起即全面啟動應變機制，加強各項防颱措施，萬幸的是，此次颱風未造成桃園市人員傷亡。

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