丹娜絲颱風刷新紀錄！ 成首個登陸嘉義的颱風

中央氣象署已在中午11時30分解除丹娜絲颱風陸上颱風警報，預計傍晚5時30分就會完全解除海上颱風警報。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/07 15:27

〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風中心在昨日深夜從嘉義布袋登陸，成為1958年有完整紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風，並為西半部地區帶來強風豪雨，但強度也迅速減弱，從中颱降為輕颱，在今日清晨6時許出海，中央氣象署已在中午11時30分解除陸上颱風警報，預計傍晚5時30分就會完全解除海上颱風警報。

丹娜絲颱風今日下午2時中心位於台北北方約190公里處，以每小時10公里速度，向北轉西進行，近中心最大風速每秒25公尺，7級風暴風半徑100公里，雖台灣本島已經脫離暴風圈，但仍持續對台灣北部海面造成威脅，台灣北部海面航行及作業船隻仍應嚴加戒備。

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中央氣象署簡任技正伍婉華表示，丹娜絲颱風是1958年有完整紀錄以來，首個自嘉義登陸的颱風，也因為缺乏中央山脈阻擋，颱風的強風、強降雨區域直接侵襲西半部地區，雲嘉南、澎湖在颱風影響期間，有明顯雨勢與強陣風，且颱風中心接近澎湖、台南七股時，當地有16級強陣風出現。

此外，颱風中心抵達雲嘉、並從嘉義布袋登陸後，雲林口湖有17級強陣風，布袋也有14級強陣風，且12、13級強陣風區域往雲嘉內陸擴展，其餘各地如新北市鼻頭角、宜蘭蘇澳、恆春半島也有10至11級強陣風，其餘各地有8至9級強陣風，另雲嘉南在颱風中心靠近時，時雨量也達80毫升左右。

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