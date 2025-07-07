竹縣竹北實中1期校舍興建工程開始整地 準備動土

新竹縣文小10的部分草地，因要蓋縣立竹北實中，近日在整地中已被移除。（記者黃美珠攝）

2025/07/07 15:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕為了解決大新竹優質高中不足而被催生出的新竹縣立竹北實驗高中，第1期校舍興建工程在6月初決標後，近日包商開始進場整地，計畫本月底前就能開工，可望趕上明年8月配合正式招生作業完工啟用。

縣府工務處表示，竹北實中校地就坐落在原來的文小10用地上，扣掉華興非營利托兒所的用地，實際腹地有1萬4654.79平方公尺，相當約4400多坪。

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縣立竹北實中計畫分2期興建，第1期先蓋教學大樓，建物是地下1層、地上5層，屆時會有12班普通教室和其他專科教室、視聽教室、行政辦公室以及操場，計畫總工程款約6億2930萬6000元。

由於縣府教育局規劃未來竹北實中每屆只收4班，因此預估校舍興建工程明年8月完竣啟用後，可以滿足至少3屆的該校師生上課所需，這對116學年度、龍子龍女入學的高峰年度來說，有助新竹縣的國中畢業生能多一個就近就學的優質選擇。

至於第2期興建計畫，縣府教育局規劃要興建活動中心、游泳池、以及室內網球場等，目前還在積極爭取經費當中。

縣府表示，為解決116學年度高中不足問題，新竹縣提出5大方案解決，其中就包含跟國立陽明交通大學合作設置的這所縣立竹北實中。縣府把這所學校定位在「拔尖型高中」，以雙語國際教育為人文奠基，把資訊科學、人文醫學當作課程發展主軸，透過大學端學術和師資等資源挹注，提升該校在大新竹地區的競爭力，也讓學生有更多選擇。

新竹縣竹北市原為文小10的用地，縣府改弦易轍作為縣立竹北實中校地，完成發包後，近日機具已經進場整地準備動工。（記者黃美珠攝）

新竹縣文小10用地上的部分草皮，近日因整地已被移除，已配合在上面蓋縣立竹北實中。（記者黃美珠攝）

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