丹娜絲颱風遠離 氣象署預估17:30解除海警

丹娜絲颱風遠離台灣，往西朝中國前進。圖為中央氣象署下午2時發布的路徑預測。（中央氣象署提供）

2025/07/07 15:16

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風遠離台灣，中央氣象署預計今（7日）下午5點30分解除海上颱風警報。預報員伍婉華提醒，明起至週末水氣豐沛，各地要留意午後雷陣雨，南部要留意局部性大雨。

氣象署下午2點30分最新一報陸上颱風警報，丹娜絲為輕度颱風，中心下午2時在台北的北方約190公里處，以每小時10公里速度，向北轉西前進，強度持續減弱並有暴風圈縮小趨勢。由於太平洋高壓西伸，將使颱風明天朝西往中國移動。

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氣象署簡任技正伍婉華表示，颱風強度及路徑若如預估，氣象署預計下午5點30分解除海上颱風警報。目前海警範圍維持台灣北部海面，有4米浪高，各海面2至3米浪高；北部、東北部沿海及馬祖有長浪機率。

受颱風外圍環流沉降影響，台東今天發生焚風，出現局部36度以上高溫。今天新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、南投、屏東、台東、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上機會。

伍婉華指出，受對流雲系移入影響，今天凌晨0時至下午2時，台中、高雄、屏東出現局部豪雨，累積雨量皆超過200毫米，氣象署也持續發布豪雨特報，今天台中以北地區及中部、台東山區有局部大雨機率。

伍婉華表示，明天開始至週五，台灣受低壓帶影響，中南部將有斷續短暫陣雨或雷雨，其他各地午後雷陣雨，南部可能出現局部性大雨勢，週三至週五水氣增加，各地出現陣雨或雷雨，南部地區降雨時間較長，南部地區及中部山區留意局部性大雨；週末兩天水氣豐沛，預估南部仍有短暫性陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨。

丹娜絲颱風影響期間，7月5日凌晨0時至7日下午2時，較大累積雨量為屏東縣水利署牡丹636毫米、台東縣達仁林場580.5毫米、高雄市大寮391毫米；較大陣風區域為澎湖東吉島16級，台南、嘉義13級，彭佳嶼、古坑11級，蘇澳、蘭嶼10級。

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