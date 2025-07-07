台師大徵求校長候選人 8/11前接受推薦

國立台灣師範大學公開徵求第15任校長候選人，8月11日前接受各界推薦。（台師大提供）

2025/07/07 15:46

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學公開徵求第15任校長候選人，8月11日前接受各界推薦。台師大說明，現任校長吳正己將於明（2026）年2月21日任期屆滿，下任校長將繼續承擔引領台師大邁向「亞洲頂尖、國際卓越」重要使命，整合跨院所資源，拓展國際合作，並深化社會影響力。

台師大表示，校長候選人應符合教育人員任用條例及其他相關法令規定之任用資格外，應於明年2月22日就任校長時年齡未滿65歲，並具備下列公認之學術成就與聲望、高尚之品德情操、卓越之行政領導能力、前瞻之大學教育理念、有爭取及妥善運用資源之能力。

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各界推薦台師大校長候選人的方式有5種：中央研究院院士3人以上連署、由國內外大學之教授或相當學術地位者至少10人以上連署、經內政部核准之學術專業團體正式議決、校友30人以上連署、經台師大學生會正式議決。

依規劃期程，預計今年10月上旬舉辦治校理念說明會，10月中旬召開校務會議行使推薦投票，10月下旬由遴選委員會選出第15任校長當選人，明年2月上任。

台師大強調該校已發展為國際化綜合大學，依最新QS世界大學學科排名，共有6個學科進入全球百大，位居全台第二，上榜學科數也從去年12個增至18個，涵蓋教育、工程、管理、人文、基礎科學等；去年11月榮獲教育部「雙語標竿大學」計畫，每年全英語授課數已接近一千門；境外學位生來自64個國家、1722人，占學生比例12.05%，為國立大學之首。

此外，台師大持續與台積電、輝達、瑞昱半導體、故宮等合作，2023年成立「跨域科技產業創新研究學院」的AI與綠能研究所，今年迎來首屆畢業生；並推動「校學士制度」，另推「擴大暑期開課」計畫，今年暑假共有2600人次選課。

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