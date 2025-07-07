台中太平宜佳公園小葉欖仁憂傾倒 公所颱風天派工移除

台中太平宜佳公園內小葉欖仁樹罹病傾斜憂倒塌傷人，昨天下午颱風侵襲前，太平區長陳柏宏（右）通知廠商進行預防性修剪。（太平公所提供）

2025/07/07 15:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中逢甲大學上月中發生校園內榕樹倒塌壓死吳姓研究生的不幸意外，樹木腐朽問題也受到關注，太平宜佳公園內一株數十年的小葉欖仁，經判定罹病傾斜，原預定今天要移除，卻碰上丹娜絲颱風侵襲，公所擔心風大倒塌傷人，昨天下午先進行預防性修剪，今天一早見風雨不大，趕緊請工人將樹分段鋸掉，並連根挖除，避免倒塌傷人。

這棵在太平宜佳公園內的小葉欖仁樹，已經有好幾十年的樹齡，不過除樹根浮起破壞人行道，經檢查也發現已經罹病，因樹幹已傾斜，原排定今天進行移除，不料碰到丹娜絲颱風來襲，宜佳里長張麗真擔心樹木倒塌砸壞一旁的宜佳里關懷照顧據點，更擔心壓到人。

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太平區長陳柏宏和公用課長丁智河得知後，昨天下午緊急連絡廠商派工到現場，進行預防性修剪作業，施工團隊在昨天傍晚5點多先將高處和突出的樹枝先鋸除，降低颱風侵襲可能造成倒塌的危險。

今天凌晨颱風侵襲台中後，在事先防範下，未對此棵小葉欖仁造成影響，為了避免樹倒傷人，公所今天上午趁著風雨變小，請廠商進場移除該棵罹病的小葉欖仁樹，順利鋸掉樹幹並移除樹頭，避免發生倒塌傷人意外。

台中太平宜佳公園內小葉欖仁樹罹病傾斜憂倒塌傷人，今天上午趁著風雨變小，公所請廠商趕緊將樹木鋸掉移除。（太平公所提供）

台中太平宜佳公園內小葉欖仁樹罹病傾斜憂倒塌傷人，今天上午趁著風雨變小，公所請廠商趕緊將樹木鋸掉移除。（太平公所提供）

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