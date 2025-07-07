丹娜絲狂風暴雨炸嘉義摧毀電線桿 短時間恐難大規模復電

中央公路嘉義縣朴子段樹木和電線桿倒伏占據北上車道。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/07 15:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中度颱風丹娜絲昨深夜11點40分從嘉義縣布袋鎮登陸，首當其衝的布袋出現14級強陣風，隔壁的義竹鄉瞬間陣風也達14級，狂風摧殘下，兩鄉鎮數百隻電線桿攔腰折斷，必須出現動重型機具搶修，由於數量多，搶修難度又高，短時間恐難以大規模復電，大大影響民眾的生活。

根據中央氣象署觀測，颱風登陸後，布袋出現14級強陣風，其他各地風勢也相當強勁，最強陣風13到14級，平均風勢10到11級，布袋有個貨櫃都被吹到魚塭裡，漁民打趣說「貨櫃變鐵殼船了」；義竹東後寮台糖滯洪池的水面型光電板被強風吹成浪板狀、香蕉樹應聲折斷、即將採收的玉米宛若被夷成平地；許多鐵皮屋頂、招牌被吹翻，甚至號誌桿上掛著不知那來飛來的鐵皮；還有房子的屋頂被掀飛，成了名副其實的「透天厝」，景象慘不忍睹。

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嘉義縣災害應變中心今天上午10時舉行第三次工作會報指出，颱風造成路樹倒塌80件、廣告招牌損毀13件、建物毀損40件、民生及基礎設施受損116件、鐵捲門損壞等其他災情93件，已造成58人受傷、兩人車禍死亡。

公路局雲嘉南區養護工程分局曾文工務段昨晚8點起預警性封閉台3線295k至336k，沄水至大埔路段，原預定今早8點開放通行，因295K多處路樹及電桿倒塌阻斷、299K處路面泥流阻斷，328K多處路樹倒塌等災情，目前陸續搶通中，預計下午5點會開放通行。

嘉義縣義竹鄉電線桿橫倒路面，交通中斷。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣沿海處處可見電線桿攔腰折斷的畫面。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣沿海電線桿被狂風吹倒。（記者蔡宗勳攝）

台電人員積極搶修中。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣義竹鄉東後寮路燈桿掛著不知從那邊吹來的鐵皮。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣治特區中央分隔島路樹倒整排。（記者蔡宗勳攝）

墳墓泡在水裡的景象。（記者蔡宗勳攝）

香蕉攔腰折斷，農民心血付諸東流。（記者蔡宗勳攝）

即將採收的玉米整個被摧毀。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣朴子雙溪口三合院的左邊屋頂被掀開。（民眾提供）

嘉義市東區一處房屋的屋頂整開被掀開成了透天厝。（民眾提供）

貨櫃被強風吹落魚塭中。（讀者提供）

嘉義縣義竹東後寮滯洪池水面型太陽能光電板被吹成風浪板。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣義竹東後寮滯洪池水面型太陽能光電板被吹成風浪板。（記者蔡宗勳攝）

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