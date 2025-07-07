颱風過後 澎湖家園善後 交通船恢復行駛

雖然昨（6）日晚間已公告今日全面暫停垃圾清運作業，馬公市公所今機動調度，垃圾車前往北辰市場收運垃圾。（馬公市公所提供）

2025/07/07 15:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中颱丹娜絲遠離澎湖後，雖然澎湖未傳重大災情，但緊接著家園整理及離島交通船恢復航班，後續工作不停歇，馬公市公所原宣布今（7）日垃圾停止清運，但為北辰市場商家環境緊急調度定點清運；虎井、桶盤離島交通船今也恢復正常航班。

針對北辰市場部分攤商反映颱風期間垃圾堆積，馬公市公所今（7）日下午2時至3時由市場管理所會同清潔隊，臨時調度垃圾車至市場周邊實施定點垃圾清運服務，協助商圈恢復環境整潔，穩定營運秩序。雖然昨（6）日晚間已公告今日全面暫停垃圾清運作業，今晨風雨趨緩後，市政團隊立即盤點各區狀況，滾動式調整清運作業，優先針對市場與人流密集區域提供支援，以兼顧市容維護與實際需求。

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市長黃健忠表示，市政應變強調靈活與務實，市公所將持續配合各區需求進行調度，也感謝市場管理所與清潔隊的即時投入，及攤商與市民的體諒配合，共同維護馬公市良好的公共衛生與生活品質。

另外因應澎湖縣災害應變中心公告，自今早8時30分起，解除「澎湖縣各港區（馬公商港及軍港除外）」及「輕內海域（岸）」等管制區禁制規定。馬公市轄內離島交通船復航資訊如下：虎井交通船進入下午1時復航，桶盤交通船今日上午11時復航，請欲搭船的民眾提前至港口等候，以利作業順利進行。

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