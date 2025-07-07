為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風過後 澎湖家園善後 交通船恢復行駛

    雖然昨（6）日晚間已公告今日全面暫停垃圾清運作業，馬公市公所今機動調度，垃圾車前往北辰市場收運垃圾。（馬公市公所提供）

    雖然昨（6）日晚間已公告今日全面暫停垃圾清運作業，馬公市公所今機動調度，垃圾車前往北辰市場收運垃圾。（馬公市公所提供）

    2025/07/07 15:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中颱丹娜絲遠離澎湖後，雖然澎湖未傳重大災情，但緊接著家園整理及離島交通船恢復航班，後續工作不停歇，馬公市公所原宣布今（7）日垃圾停止清運，但為北辰市場商家環境緊急調度定點清運；虎井、桶盤離島交通船今也恢復正常航班。

    針對北辰市場部分攤商反映颱風期間垃圾堆積，馬公市公所今（7）日下午2時至3時由市場管理所會同清潔隊，臨時調度垃圾車至市場周邊實施定點垃圾清運服務，協助商圈恢復環境整潔，穩定營運秩序。雖然昨（6）日晚間已公告今日全面暫停垃圾清運作業，今晨風雨趨緩後，市政團隊立即盤點各區狀況，滾動式調整清運作業，優先針對市場與人流密集區域提供支援，以兼顧市容維護與實際需求。

    市長黃健忠表示，市政應變強調靈活與務實，市公所將持續配合各區需求進行調度，也感謝市場管理所與清潔隊的即時投入，及攤商與市民的體諒配合，共同維護馬公市良好的公共衛生與生活品質。

    另外因應澎湖縣災害應變中心公告，自今早8時30分起，解除「澎湖縣各港區（馬公商港及軍港除外）」及「輕內海域（岸）」等管制區禁制規定。馬公市轄內離島交通船復航資訊如下：虎井交通船進入下午1時復航，桶盤交通船今日上午11時復航，請欲搭船的民眾提前至港口等候，以利作業順利進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播