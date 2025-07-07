颱風天不會煮飯怎辦？網狂推「這款罐頭」 留言變懶人料理串

颱風天賣場的泡麵區幾乎被一掃而空，示意圖。（資料照）

2025/07/07 15:34

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風丹娜絲強勢侵台，全台13縣市加上桃園市4區今（7）日放颱風假，許多人宅在家避風避雨，但對不擅長下廚的人來說，颱風天除了囤泡麵，還有什麼能吃？

一名網友在「Threads 」發問，「有沒有跟我一樣不會煮飯，如果放颱風假，大家都是在家煮什麼？還是有推薦什麼？」這個問題一出，吸引網友熱情回覆，最被狂推的，就是超高CP值的「颱風麵」：茄汁鯖魚罐頭麵。

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不少網友回應，「茄汁鯖魚罐頭+愛之味泡菜罐頭（湯頭就有了），加點鹽調味，營養麵條煮熟加湯就可以吃了」、「推薦煮颱風麵，茄汁鯖魚罐頭+麵條+蛋」、「買鯖魚罐頭、麵條、高麗菜，煮鯖魚麵很簡單，也可以買點水餃平日放在家裡冷凍」。

除了「颱風麵」，也有人分享，「20年沒煮路過，水餃、微波能加熱的義大利麵、炒麵或前一天先去7-11買I珍食」、「水餃、泡麵、調理包、微波食品、麵包、罐頭」、「除了泡麵，就是白粥配罐頭了。沒停電狀態下，就會買饅頭包子，要吃的人就自己蒸」、「水餃、泡麵、罐頭類、煎吐司、煎蘿蔔糕、冷凍食品」。

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