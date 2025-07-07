「台灣鐵道列車郵票」發行 聯名週邊同步開賣

中華郵政公司董事長王國材（左）手持今日發售的「波波鴿娃娃」，與台灣鐵道文化研究者洪致文（右）手持「鐵魯全身毛絨玩偶」及「台灣鐵道列車郵票（第1輯）」全張一同合影。（圖由中華郵政提供）

2025/07/07 15:18

〔記者林志怡／台北報導〕搭乘火車出遊、探親是許多人年幼時的共同回憶，中華郵政公司董事長王國材說，中華郵政的使命是「傳遞」，台鐵公司則以「載送」為任務，這次公司與台鐵公司攜手，今日推出「台灣鐵道列車郵票（第1輯）」，希望為台灣鐵道發展歷史留下珍貴的紀錄，這次也同步推出聯名商品，歡迎民眾選購。

王國材指出，中華郵政公司與台鐵公司都是歷史悠久的百年企業，多年來力行偏鄉服務的責任，為所有民眾串起更美好的生活，這次發行的郵票圖案，是台鐵公司近年引進之6款新一代列車，也是現階段主力列車的歷史見證。

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繪製這套郵票6款列車圖案的洪致文教授表示，兒時與父親逛郵幣社、收集郵票，並在小小年紀就模仿郵票設計師的情景，如今夢想成真，深具意義，感謝中華郵政公司讓他有機會延續心中那份對集郵與鐵道的熱愛。

中華郵政表示，這次配合郵票發行，附帶發行首日封、貼護票卡、活頁集郵卡、預銷首日戳封與原圖明信片外，更與台鐵公司共同發揮文創精神，以大家熟悉的吉祥物「波波鴿」、「鐵魯」、「漢娜將」為主角，發行一系列「中華郵政×台鐵聯名系列商品」，包括徽章、玩偶、保溫瓶與便當盒等實用小物，台鐵公司也推出吉祥物絨毛玩偶、列車造型萬用包等。

若民眾希望收集前述聯名商品，中華郵政指出，民眾可至中華郵政「i集郵」網站、台鐵夢工場網路商店及台鐵夢工場指定門市（台北旗艦店、松山店、南港店、花蓮店、台東店、台鐵便當販賣店—高雄販賣台）購買，台鐵聯名商品也可至台北北門郵局、故宮郵局、松山機場郵局、台灣桃園國際機場郵局、嘉義文化路郵局（含故宮南院所設郵務延伸櫃台）窗口洽購。

「台灣鐵道列車郵票（第1輯）」發行首日，民眾迫不及待前往郵局選購。（圖由中華郵政提供）

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