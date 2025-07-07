丹娜絲颱風》屏東農損僅呈報香蕉 面積金額不大

屏東縣農業損失以香蕉為主。（記者葉永騫攝）

2025/07/07 14:45

〔記者葉永騫／屏東報導〕丹娜絲颱風過境，屏東縣恆春半島的風雨較大，屏東市、萬丹鄉、萬巒鄉等地區有多處路樹倒塌、香蕉倒伏，屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，已請各鄉鎮市呈報農業災損，目前僅有香蕉呈報受損，但損失面積和金額並不大，屏東市長周佳琪則前往廣興公園勘查，指示盡快將倒伏的樹木扶正及清除，恢復公園的原貌。

丹娜絲颱風過境，屏東縣恆春半島雖然刮強風、下豪雨，但因為芒果、荔枝、洋蔥等主要農作都已採收，因此損失並不大，僅有部分的公路受到損壞，低漥地區積水，屏東市則有不少公園的樹木倒塌，屏東市長周佳琪也到現場勘查，指出屏東市路樹倒伏的情況都已經清理完畢，大部分公共設施沒有損害，公園的樹木倒伏則已指示相關人員盡快扶正加固或者清理乾淨，恢復公園的原貌，不會影響眾人憩。

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屏東縣農業處長鄭永裕表示，颱風過後已要求各鄉鎮市呈報農業災損，目前只有萬巒鄉呈報香蕉倒伏受損，面積大約20公頃，損失的金額約100多萬元，漁業的部分則未收到損失報告，而其他鄉鎮市也仍在統計中，但預估全縣的農業損失並不大，是否達到農業救助的標準還要再視後續呈報情況。

萬丹鄉仍有道路泡在水中，分不清路面。（記者葉永騫攝）

屏東市長周佳琪勘查廣興公園樹木倒伏情況。（記者葉永騫攝）

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