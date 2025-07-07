丹娜絲17級陣風 雲林玉米、香蕉倒伏農損嚴重

雲林青蔥受損嚴重。（記者黃淑莉攝）

2025/07/07 14:33

〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風挾帶強陣風，雲林農業損失慘重，其中又以高莖作物玉米、香蕉、 青蔥等作物，還有溫網室毀損等。雲林縣長張麗善今（7）日下午前往虎尾、土庫、元長、四湖、水林等地勘災，建請中央能啟動「全品項」天然災害現金救助，保障農民的權益。

今天下午張麗善會同立委張嘉郡、丁學忠及虎尾鎮長林嘉弘、農糧署中區分署長陳尚仁等人前往虎尾等地會勘玉米、香蕉等農作物災損情況。

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張麗善表示，雲林有17鄉鎮都有10級以上陣風，高莖作物香蕉、玉米受損嚴重，希望救助程序能快速，讓農民能儘速復耕，農民透過「農產業天然災害現地照相」APP上傳即可認定，不需四方會勘曠廢時日延誤農民耕作時程，希望中央能聽見地方聲音。

陳尚仁表示，建議受災農民先拍照上傳，向公所通報，屆時啟動四方會勘，至於地方建議取消四方會勘會向農業部報告。

雲林縣府農業處長魏勝德表示，這次丹娜絲颱風主要農損集中在高莖作物，以玉米、香蕉最嚴重，各公所回報截至中午共有430公頃受損，金額約2000多萬元。

魏勝德說，依據農業天然災害救助辦法規定及適用天氣參數的氣象站及地區核算，雲林縣20鄉鎮除麥寮、東勢及台西等3鄉鎮外，其他鄉鎮都有達到10級陣風符合天氣參數規定，將建議中央公告辦理全縣農業天然災害救助。

斗六市農會總幹事張喬富指出，文旦部分因目前斗六地區的文旦尚未進入入漿期，果實還在成長中，落果情況不明顯，後續影響仍待觀察。

丹娜絲挾帶10級以上陣風，造成雲林種植的玉米倒伏受災嚴重。（記者黃淑莉攝）

丹娜絲颱風造成雲林農損嚴重，雲林縣長張麗善會同農糧署中區分署長陳尚仁、立委張嘉郡、丁學忠等人前往勘災。（記者黃淑莉攝）

香蕉不敵強陣風攔腰折斷。（擷圖自莿桐鄉長廖秋蓉臉書）

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