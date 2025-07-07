丹娜絲風雨夾帶大量漂流木 林保署南投分署︰勿撿拾以免觸法

林保署南投分署提醒民眾，颱風警報發布原先開放撿拾漂流木公告即失效，颱風過後若前往撿拾即觸法。（圖由林保署南投分署提供）

2025/07/07 14:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕丹娜絲颱風快速登陸到離台，動作雖快但為中部山區帶來風雨，可能夾帶大量漂流木，流至多個水域，林保署南投分署表示，漂流木的災後清理，依「屬地原則」辦理，即由各土地管理機關負責清理及後續處置，而該分署原先公告開放撿拾漂流木規定已失效，請民眾千萬不要任意撿拾以免觸法。

林保署南投分署指出，該分署轄區涵蓋南投、彰化、雲林及台中等地，面積寬廣，且多位屬山區及重要水域匯流處，隨風雨夾帶的漂流木數量恐怕很多。為有效處理漂流木，南投分署已主動與各地方政府、經濟部水利署、台電公司等單位協調，依據各機關職掌明確分工，包含漂流木清理、暫置空間規劃及後續處理等相關工作，希望能在災後最短時間內排除，確保民眾生命財產安全及迅速復原自然環境。

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漂流木的災後清理依「屬地原則」辦理，即由各土地管理機關負責清理及後續處置。民眾在颱風過後若發現有大量漂流木堆積，可通報轄區內的地方政府或相關土地管理機關處理。

南投分署提醒，自發布陸上颱風警報起，原先公告開放撿拾漂流木自由取用規定即告失效，因此呼籲民眾在颱風豪雨警報期間，或未公告可自由撿拾前，切勿擅自撿拾漂流木，以免觸法。

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