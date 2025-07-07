丹娜絲颱風遠離 宜縣代理縣長視察梨園籲留意雨後農作物情形

三星上將梨上市，宜縣府籲消費者多加採購。（宜蘭縣政府提供）

2025/07/07 15:06

〔記者游明金／宜蘭報導〕丹娜絲颱風遠離，宜蘭縣雖未受到直接衝擊，但現在正值三星上將梨與稻米產季；代理縣長林茂盛今天前往三星鄉上將梨園及五結鄉農會公糧倉庫等地區關心農友，並呼籲留意雨後的農作物情形。

縣府農業處表示，宜縣梨種植面積約53公頃，以三星鄉為主要產地，目前豐水及幸水品種大致完成採收，黃金梨及甘露品種陸續採收，至於全縣種植面積最大的稻作達1萬1067公頃，截至今日採收面積約5成，宜蘭是全臺唯一一期稻作的縣市，因農地有適當時間休息，生產出的稻米粒粒飽滿、晶瑩剔透，品質相當好，近年更出口到日本。

請繼續往下閱讀...

因颱風過境，宜蘭氣候仍不穩定，林茂盛前往三星鄉梨園視察，籲請農友雨後注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。

宜縣已有半數水稻收割，林茂盛也到五結鄉農會公糧倉庫視察稻穀收購、烘乾及集運調度情形，請農友配合農會等公糧業者相關管理措施，依序辦理繳穀作業，分散人流及減少等候時間。

宜縣稻米陸續收割，圖為五結鄉農會公糧倉庫存放調度情形。（宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法