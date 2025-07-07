颱風農損嚴重 台南文旦、白柚逾9成落果

丹娜絲颱風強勁風力對台南造成極嚴重災損，立委陳亭妃今日前往多處現勘作物災損狀況。（圖由陳亭妃服務處提供）

2025/07/07 14:19

〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風強勁風力對台南造成極嚴重災損。立委陳亭妃今日一路從北區、安南區、七股區、將軍區、北門區，再到麻豆、下營及官田區等地，了解各地停電、屋損、農損狀況，並安排農糧署科長曾世昌及台南農改場副場長王裕權現勘文旦與白柚等當季作物的災損狀況。

陳亭妃指出，目前文旦與白柚災損程度極為嚴重，多數果園損害超過9成，果實全數落果，農民心血幾乎一夕間盡失；其他農作物包括木瓜、芭樂、竹筍，甚至部分尚未申報補助的酪梨與芒果等作物也受影響。農業部部長陳駿季允諾，將於今日下午召開緊急會議，針對所有當季農作物的損害進行全面盤點與災損認定，盡速啟動相關救助機制。

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此外，針對大量落果尚未清除的情況，陳亭妃強調，若無法在短時間內完成清理，一旦太陽曝曬，落果腐爛將嚴重影響土壤健康，恐將衝擊下一季作物生產。為此，陳亭妃建議，盼請國軍協助地方進行果園清理工作，以減輕農民負擔並保護農業生產環境。

除大面積農作物受害外，陳亭妃也前往知名宗教聖地南鯤鯓代天府，象徵信仰與文化的牌樓不敵強風吹襲而倒塌全毀，廣場更因豪雨積水，水位一度淹至小腿，場面令人震驚。

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