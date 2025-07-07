新民立體停車場公辦都更簽約 桃市府分回棟將保留圖書館、長青學苑

桃市府7日舉行新民立體停車場公辦都更案簽約儀式，由市長張善政（左）、聯上開發總經理李志明代表簽署。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/07 14:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府整合周邊私地進行桃園舊城區新民立體停車場大樓公辦都更，將由聯上開發股份有限公司擔任實施者，投資金額約42億元，預計2027年開工、2031年完工，桃市府分回棟將保留圖書館、長青學苑，並招商引進文創產業進駐。

桃市府都市發展局長江南志表示，桃園、中壢舊城再生計畫是桃園鐵路地下化重要的一環，2城區環境閒置已久、商業氛圍沒落，市府2年前即著手進行改造，其中，桃園舊城區改造計畫包含桃園車站到景福宮周邊的中正路、中山路、成功路、民權路以及東溪綠園，而新民立體停車場大樓基地位處期間，結合未來桃園大車站計畫、捷運綠線，以及站前百貨商圈、77藝文町、新民老街等，在帶動舊城區商業復甦及藝文活動扮演重要角色。

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江南志表示，目前新民立體停車場大樓已拆除，基地暫時闢為臨時平面停車場，市府整合周邊私地進行公辦都更，總基地面積5075平方公尺，已完成招標並由聯上開發擔任實施者，規劃興建3棟建築物，市府分回1棟地下5層地上18層，實施者與私地主分回2棟地下5層地上24層，市府分回棟除保留桃園區圖書館及長青學苑，商業空間將由住宅及都市更新中心招商引進文創產業。

桃市府今（7）日舉行簽約儀式，由市長張善政、聯上開發總經理李志明代表簽署，張善政表示，新民立體停車場大樓因老舊、有結構安全問題，市府拆除進行公辦都更，是舊城區活化的里程碑，位置鄰近景福宮、77藝文町，期待2027年開工後盡速完工，將是桃園舊城區亮眼新地標。

桃市府7日舉行新民立體停車場公辦都更案簽約儀式，由市長張善政（左）、聯上開發總經理李志明代表簽署。（記者鄭淑婷攝）

位於桃園舊城區的新民立體停車場，是許多老桃園人的回憶，考試前會到圖書館Ｋ書，到對面文昌宮祈求考試順利，大樓因老舊、有結構安全，已於今年4月拆除完成，並進行公辦都更。（資料照）

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