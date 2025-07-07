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    客運像「海盜船」逃生門被吹開車內撐傘 司機颱風夜暖舉惹哭全車人

    丹娜絲颱風讓南下的客運變成「海盜船」，逃生門也被強風吹起，乘客只好在車內撐傘。（本報合成，@cant9012/Threads授權提供）

    丹娜絲颱風讓南下的客運變成「海盜船」，逃生門也被強風吹起，乘客只好在車內撐傘。（本報合成，@cant9012/Threads授權提供）

    2025/07/07 15:33

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風「丹娜絲」於昨（6）日深夜自嘉義登陸，南台灣多地遭受強風暴雨侵襲，災情不斷傳出。正值風雨最猛烈時刻，一班從台北開往台南的和欣客運在路上與颱風正面交鋒，車頂的逃生門甚至被吹開，乘客驚呼「像在玩三小時的海盜船」，但也對駕駛員的專業與堅守深感敬佩，直言：「他用生命守護我們平安回家。」

    一名乘客今（7）日凌晨在「Threads」發文表示，昨日晚間搭乘該班和欣客運南下，沿途狂風怒號、豪雨傾瀉，不僅多次接獲手機警報，所見之處皆是倒塌的電線桿與遭風壓傾覆的車輛，連車上逃生門也一度被強風吹起，只好在車內撐傘避雨，「經歷了一場如世界末日的颱風，一路上狂風暴雨，根本海盜船‍，人生跑馬燈轉啊轉」。

    他特別點名駕駛林姓大哥，一路穩定駕駛，安全送大家抵達目的地，還在下麻豆時親自上車向乘客鞠躬致歉，「我的天，差點哭出來，您真的辛苦了！根本用生命在守護著我們，謝謝您讓我們安全抵達台南回到家！」並希望和欣客運替駕駛加薪，或是自己匯款慰勞對方。

    另一名乘客也分享當時驚險情況，表示車輛抵達南部後風雨轉劇，強風將車頂逃生門撞開數次，現場有乘客協助將門關上。她感動地說，男友前來接送時，問司機是否要休息，駕駛卻回答：「還有很多人沒回家，我不能休息。」讓她直呼「今天遇到的都是好人。」

    相關貼文引發熱議，不少人留言讚賞司機的專業與敬業精神，建議乘客們直接連絡和欣客運表揚司機，「建議寫信打電話給和欣客運，駕駛長有機會獲得獎勵」、「離職客服來跟你說，打電話或寄mail到和欣客運表揚司機大哥是最有效且直接的做法，公司會做紀錄喔！」

    也有人呼籲業者檢討惡劣天候仍照常發車的決策，「這種天氣還敢讓司機出車，不顧司機的安危，冒著風險載消費者。看到這種情況，公司就該把錢退還給有購買票的人啊」、「除了獎勵，和欣是否該檢討這時間還要員工出車，錢可以不要，但命不行耶，大車司機每次都要擔負這種責任，才一直說徵不到人，還有整車的人的命是不是也該顧慮？」

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