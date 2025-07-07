不敵丹娜絲 300年芒果樹、珍貴紅櫸木被折斷壓毀民宅

南投縣水里鄉玉峰村1棵300多年老芒果樹攔腰折斷，壓毀鐵皮屋。（圖由民眾提供）

2025/07/07 14:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕丹娜絲颱風登陸受中央山脈破壞結構轉輕颱，但南投縣仍有多地區有短時強降雨，多處樹木倒塌，其中水里鄉300多年老芒果樹、埔里鎮珍貴紅櫸木不敵風雨折斷，壓毀民宅屋頂，所幸無人受傷，算是不幸中的大幸。

丹娜絲颱風從凌晨起為南投縣多地區帶來短時強降雨，曾出現67.5毫米時雨量的水里鄉，位在玉峰村的300多年老芒果樹，不敵強風大雨襲擊，高度近20公尺的大樹，清晨攔腰折斷，整棵樹壓住民宅的屋頂，鐵皮屋頂被壓垮變形，還好裡面沒有人，否則後果不堪設想。

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地方人士表示，地方平常都有在檢查老芒果樹，還曾請專家來幫它吊點滴，此次的風雨太大，才讓百年老芒果樹應聲折斷，大家都覺得不捨。

埔里鎮壓毀民宅外牆和屋頂的是1棵約60年歷史的珍貴樹種紅櫸木，該樹高約20公尺，凌晨也因強風大雨而折斷，整棵樹就壓在4間林保署南投分署宿舍的屋頂和外牆，所幸沒有人受傷，而屋子外的機車和腳踏車也被壓到，幸好與壓垮的鐵皮屋頂有一點空隙，車子並未受損。

老芒果樹樹幹長又重，鐵皮屋頂嚴重毀損。（圖由民眾提供）

60年紅櫸木折斷。（圖由民眾提供）

紅櫸木壓毀4間民宅屋頂，所幸無人受傷。（圖由民眾提供）

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