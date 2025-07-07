丹娜絲颱風》前鎮漁港恢復正常作業 午後遠洋漁船陸續出海

高雄港務分公司派遺大型拖船協助高雄前鎮漁港警戒。（高市海洋局提供）

2025/07/07 14:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕丹娜絲颱風今（7）日離開高雄，高市海洋局表示，轄內第一類前鎮漁港及15處第二類漁港未傳重大災情，前鎮漁港已恢復正常作業，船員已陸續回船進行遠洋漁船整補，中午過後遠洋漁船將陸續出海作業。

高市副市長羅達生、海洋局局長石慶豐上午視察漁港，同時感謝高雄港務分公司在颱風期間派船協助前鎮漁港警戒，亦慰勞海洋局及各區漁會防颱工作的辛勞。

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石慶豐表示，高市府代管農業部漁業署第一類前鎮漁港，特別提前加強繫纜宣導，本次颱風尚無災損，禁港令已解除，安置大陸漁工及外籍船員已陸續返回船上，進行漁具整備、油料補給，預計今天中午過後，遠洋漁船將陸續出海作業。

海洋局表示，海洋局所轄管15處第二類漁港，本次颱風前加強植栽修剪及固定，僅有零星設施毀損，海洋局上午巡察受災情形，蚵子寮、彌陀等漁港均已復正常作業，海洋局並已積極投入人力機具清理樹葉垃圾，儘速恢復漁港公共空間環境景觀。

旗津漁港告示牌傾倒。（高市海洋局提供）

高市府海洋局前往中洲漁港勘災。（高市海洋局提供）

高市府海洋局視察高雄區漁會中國船員安置。（高市海洋局提供）

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