高鐵上午全線恢復通車 陳世凱視察肯定值勤團隊高效率應變

丹娜絲颱風影響旅客，交通部長陳世凱（中）視察高鐵運務慰勉值勤人員。（記者李容萍攝）

2025/07/07 14:50

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣本島脫離丹娜絲颱風暴風圈，中央氣象署今（7日）上午11點30分宣布解除陸上颱風警報，預計傍晚解除海上颱風警報，交通部長陳世凱近午至高鐵桃園運務大樓視察並慰勉值勤人員。他表示，雖然台鐵、高鐵昨晚都有一度中斷情形，但相關人員迅速排除及應變處理，一路加班至凌晨3點，高鐵能迅速在今日上午9點40分全線通車，感謝同仁的協助。

陳世凱表示，丹娜絲颱風在嘉南地區影響相當大，各個運輸工具在公路系統算是平安，高速公路昨晚有一段封閉，但是高公局快速將把道路佔據的樹枝移開，讓路線馬上恢復通暢。高鐵及台鐵有一度有中斷情形，尤其在嘉義跟雲林的路段，感謝高鐵公司很快應變跟處置，同仁一路加班到凌晨3點，要把旅客平安送離車站非常不容易。

請繼續往下閱讀...

陳世凱說，高鐵在今日上午9點40分全線通車，台鐵受到影響的斗六到台南這段路線今日中午也全線通車，高鐵系統讓所有國人相當信任，昨晚風雨確實很大，很多散落物飄到軌道的電線導致斷電，斷電狀況迅速排除，高鐵快速在今日上午全線通車、服務民眾。

高鐵董事長史哲表示，高鐵公司把安全放在第一位，安全是對所有旅客、運務的責任，一切都依照標準作業程序進行，丹娜絲昨晚11點許登陸後，強風造成相當多的異物掉落在電線上，造成自動安全系統啟動斷電，600多名的旅客等待許久，高鐵公司快速在可能時間內復電，雖然民眾到達車站時間比較晚，但同仁也協助安排相關的接駁車，後續進行嚴密地巡軌跟清除，讓今日上午順利復駛。

丹娜絲颱風影響旅客，交通部長陳世凱（右2）視察高鐵運務慰勉值勤人員。（記者李容萍攝）

丹娜絲颱風影響旅客，交通部長陳世凱（右）視察高鐵運務慰勉值勤人員。（記者李容萍攝）

丹娜絲颱風影響旅客，交通部長陳世凱（右）由高鐵董事長史哲（中）陪同視察，史哲表示，高鐵公司把安全放在第一位。（記者李容萍攝）

高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現大型鐵條等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法