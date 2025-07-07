為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵上午全線恢復通車 陳世凱視察肯定值勤團隊高效率應變

    丹娜絲颱風影響旅客，交通部長陳世凱（中）視察高鐵運務慰勉值勤人員。（記者李容萍攝）

    丹娜絲颱風影響旅客，交通部長陳世凱（中）視察高鐵運務慰勉值勤人員。（記者李容萍攝）

    2025/07/07 14:50

    〔記者李容萍／桃園報導〕台灣本島脫離丹娜絲颱風暴風圈，中央氣象署今（7日）上午11點30分宣布解除陸上颱風警報，預計傍晚解除海上颱風警報，交通部長陳世凱近午至高鐵桃園運務大樓視察並慰勉值勤人員。他表示，雖然台鐵、高鐵昨晚都有一度中斷情形，但相關人員迅速排除及應變處理，一路加班至凌晨3點，高鐵能迅速在今日上午9點40分全線通車，感謝同仁的協助。

    陳世凱表示，丹娜絲颱風在嘉南地區影響相當大，各個運輸工具在公路系統算是平安，高速公路昨晚有一段封閉，但是高公局快速將把道路佔據的樹枝移開，讓路線馬上恢復通暢。高鐵及台鐵有一度有中斷情形，尤其在嘉義跟雲林的路段，感謝高鐵公司很快應變跟處置，同仁一路加班到凌晨3點，要把旅客平安送離車站非常不容易。

    陳世凱說，高鐵在今日上午9點40分全線通車，台鐵受到影響的斗六到台南這段路線今日中午也全線通車，高鐵系統讓所有國人相當信任，昨晚風雨確實很大，很多散落物飄到軌道的電線導致斷電，斷電狀況迅速排除，高鐵快速在今日上午全線通車、服務民眾。

    高鐵董事長史哲表示，高鐵公司把安全放在第一位，安全是對所有旅客、運務的責任，一切都依照標準作業程序進行，丹娜絲昨晚11點許登陸後，強風造成相當多的異物掉落在電線上，造成自動安全系統啟動斷電，600多名的旅客等待許久，高鐵公司快速在可能時間內復電，雖然民眾到達車站時間比較晚，但同仁也協助安排相關的接駁車，後續進行嚴密地巡軌跟清除，讓今日上午順利復駛。

    丹娜絲颱風影響旅客，交通部長陳世凱（右2）視察高鐵運務慰勉值勤人員。（記者李容萍攝）

    丹娜絲颱風影響旅客，交通部長陳世凱（右2）視察高鐵運務慰勉值勤人員。（記者李容萍攝）

    丹娜絲颱風影響旅客，交通部長陳世凱（右）視察高鐵運務慰勉值勤人員。（記者李容萍攝）

    丹娜絲颱風影響旅客，交通部長陳世凱（右）視察高鐵運務慰勉值勤人員。（記者李容萍攝）

    丹娜絲颱風影響旅客，交通部長陳世凱（右）由高鐵董事長史哲（中）陪同視察，史哲表示，高鐵公司把安全放在第一位。（記者李容萍攝）

    丹娜絲颱風影響旅客，交通部長陳世凱（右）由高鐵董事長史哲（中）陪同視察，史哲表示，高鐵公司把安全放在第一位。（記者李容萍攝）

    高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

    高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

    高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

    高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

    高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

    高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

    高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現大型鐵條等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

    高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現大型鐵條等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

    高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

    高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

    高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

    高鐵人員7日清晨執行軌道巡檢作業時，即於多處風災影響路段，發現塑膠袋等各式異物入侵。（高鐵公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播