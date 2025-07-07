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    挺過了！ 高雄校園山陀兒吹倒8800棵樹 丹娜絲未傳重大災害

    高雄市副市長李懷仁（中）、教育局長吳立森（左2）今早巡察校園受損情形。（高雄市教育局提供）

    高雄市副市長李懷仁（中）、教育局長吳立森（左2）今早巡察校園受損情形。（高雄市教育局提供）

    2025/07/07 14:02

    〔記者許麗娟／高雄報導〕去年10月的山陀兒颱風，造成高雄校園多達8800棵樹木被吹倒，昨（6）日丹娜絲颱風來襲，颱風中心沿台灣海峽往上狂掃，一夜風雨過後，幸好這次校園僅有零星樹木倒、斷枝，未傳重大災損。

    受丹娜絲颱風影響，部分校園出現樹木傾倒及斷枝落葉等情形，教育局立即啟動災後復原機制，今早副市長李懷仁、教育局長吳立森分別前往東光國小、國昌國中、楠梓國中等校，巡視校園災情及復原進度，現場發現部分工地圍籬傾倒、通學步道有大型斷枝，學校於清晨即派員處理，並將斷枝集中，積極清理校內外環境。

    李懷仁現場指示教育局與學校密切合作，針對傾倒樹木及掉落枝葉，務必於中午前全面排除，讓校園內外環境迅速恢復正常，確保周邊居民通行及生活安全不受影響。

    吳立森表示，此次校園並無重大災害傳出，針對部分校園地面積水及落葉堆積，學校也已迅速派工清理，確保環境安全整潔，教育局和學校已全面動員，力求今日內完成所有校園災後搶修與環境復原工作。

    部分校園圍籬倒塌，一早即進行障礙排除。（高雄市教育局提供）

    部分校園圍籬倒塌，一早即進行障礙排除。（高雄市教育局提供）

    教育局和學校已全面動員，力求今日內完成所有校園災後搶修與環境復原工作。（高雄市教育局提供）

    教育局和學校已全面動員，力求今日內完成所有校園災後搶修與環境復原工作。（高雄市教育局提供）

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