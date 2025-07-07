丹娜絲風災全台農損破2.5億 文旦成重災區

丹娜絲颱風導致全台初步農損就超過2.5億元，其中再一個月就可採收的文旦受創嚴重。（記者王涵平攝）

2025/07/07 13:50

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲颱風罕見路徑導致台灣農業災情慘重，截至今（7日）上午11時，第一時間回報的全國農業損失已超過2.5億元，受損最嚴重的作物為文旦，農損金額超過1.1億元。

依氣象署報告，丹娜絲今上午6時出海，11點30分宣布解除陸上警報，由於自西部沿岸一路北上行徑罕見，導致嚴重農業災情，農業部農糧署、畜牧司彙整各縣市查報資料，全台農業產物與民間設施損失計2億5716萬元，農產損失金額為2億3791萬元，畜產損失主要是雞隻235萬元，農業設施、禽畜設施損失各90萬元、1600萬元。

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農作物被害面積3328公頃，損害程度29％，換算無收穫面積952公頃，受損作物主要為文旦，被害面積800公頃，損害程度50％，換算無收穫面積400公頃，損失金額1億1840萬元；其次為龍眼、椪柑、玉米及香蕉，損失金額各約3442萬元、1752萬元、1232萬元、961萬元。

以縣市區分，台南市損失2億1024萬元、嘉義縣損失2230萬元、雲林縣損失2083萬元及南投縣損失270萬元。

農糧署主秘陳立儀表示，文旦生長已近中大果，一個月後就可陸續採收，在丹娜絲強風下嚴重落果，因文旦還沒成熟，難做加工用，台南還有3成芒果未採收，這些還沒採收的芒果也落果嚴重，台南及嘉義的酪梨，高雄旗山香蕉、芭樂等水果，也都因為這次風災有損傷；至於葉菜類的部分，因葉菜較大產地在雲林西螺一帶，這次受風災影響較小。

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