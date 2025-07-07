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    賺一天颱風假！ 台中百貨公司美食街、影城湧人潮 比平時多一至二成

    台中大遠百的影城湧人潮。（記者蘇金鳳攝）

    台中大遠百的影城湧人潮。（記者蘇金鳳攝）

    2025/07/07 14:36

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕丹娜絲颱風已出海，氣象署解除陸上警報，事實上，台中市在上午9點就沒有下雨，市民賺了一天颱風假，各大百貨公司不管美食街及影城，都湧入了人潮，台中大遠百的鼎泰豐至少要等70分鐘，中友百貨的春水堂則是要等半小時，各百貨公司表示，人潮比平時多一至二成。

    雖然台中市整夜大雨，但是雨勢較嚴重是海線，雖海線有十多條道路積水，但也很快就退了，整個雨勢約在8點半左右就停止。

    由於丹娜絲颱風今天上午的風勢雨勢並不強，未對台中市產生太大影響，因此各大百貨不但照常營業，市民賺了一天颱風假，在中午時，美食及影城都可看到民眾攜家帶眷看電影逛美食街。

    台中大遠百因為新光三越台中中港店氣爆影響營業，因此過去停車場周邊等著停車車輛不如以往，今天跟中友百貨公司一樣，出現排隊入停車場的車隊。

    台中大遠百、中友百貨及廣三SOGO都表示，今天美食街的人潮，都比平時週一增加一至二成人潮，知名的商店如大遠百的鼎泰豐至少要等70分鐘以上，中友百貨的春水堂則要等半小時，廣三SOGO的海底撈也等半小時以上。

    台中大遠百的美食街中午就有許多民眾湧人消費。（記者蘇金鳳攝）

    台中大遠百的美食街中午就有許多民眾湧人消費。（記者蘇金鳳攝）

    台大遠百出現等停車的車潮。（記者蘇金鳳攝）

    台大遠百出現等停車的車潮。（記者蘇金鳳攝）

    廣三SOGO美食街湧人潮。（廣三SOGO提供）

    廣三SOGO美食街湧人潮。（廣三SOGO提供）

    中友百貨的美食街也是人潮滿滿。（中友百貨提供）

    中友百貨的美食街也是人潮滿滿。（中友百貨提供）

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