北北基桃沒放颱風假挨轟 游淑慧：台北需考量金融股匯市運作

台北市議員游淑慧在臉書發文感嘆，昨天颱風還沒來，人禍卻先到，全台正在備災，綠營粉專卻見獵心喜、政治操作。（資料照）

2025/07/07 13:59

〔記者董冠怡／台北報導〕北北基桃4縣市首長昨天宣布今天照常上班、上課，消息一出市長蔣萬安、侯友宜、謝國樑、張善政的臉書，迅速被數百則至一萬餘則留言洗版，台北市議員游淑慧在臉書發文表示，台北市放颱風假與否須兼顧全台金融、股匯市等考量，建議未來改由內政部、「中央氣象局」決定放不放。

游淑慧表示，北北基桃昨天一宣布今天正常上班、上課，綠營粉專立刻開起政治鬥爭模式，扯上「謝謝賜箭」、「大罷免大成功」，難道用放假就能換取「大罷免大失敗」嗎？颱風假放不放，首長心中有專業、安全、經濟考量，也會想到很多上班族心中的期待，北市還要多一個全台金融及股匯市考量。

請繼續往下閱讀...

游淑慧指出，每一種考量要各佔多少比例，令人糾結，北市如果宣布放假，不但股匯市也跟著休市，全台銀行也要跟著停擺一天。誰不想要掌聲和臉書被刷一波帥，決定有錯有對、有掌聲有噓聲，正、反兩面都是自然反應，最沒人性的是見獵心喜，連災害都能藉機操作政治鬥，而且演都不演。

她說，北北基桃放假涉及全國股匯市金融、中央各部會運作，想想行政院、各部會上不上班，聽台北市長的不是很奇怪嗎？建議未來這4個縣市的颱風假，不要交由地方政府決定，而是改由內政部、「中央氣象局」決定，大家換去刷一波劉世芳好美，看劉是否每次都放假。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法