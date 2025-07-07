丹娜絲颱風》滯留澎湖9000旅客 海空運加班運輸

澎湖機場上午還沒開門，就出現大排長龍候補人潮。（民眾提供）

2025/07/07 13:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中颱丹娜絲風鎖澎湖一天半，海空運中斷，滯留澎湖旅客約9000人，今（7）日下午澎湖機場恢復起降，大批急欲返鄉的旅客一早6時30機場開門前，就趕往候補，300多人在機場門口大排長龍，空運澎湖航線先行加班8班、增加581個座位，並視候補狀況機動調度加班；澎湖輪晚間6時由馬公開航高雄。

澎湖地區因受到丹娜絲颱風侵襲影響，7月6日澎湖往台灣本島航線的航班全部取消。但隨著颱風逐漸遠離，7月7日下午航空公司恢復飛行，澎湖首班飛出班機是下午2時20分，經澎湖航空站表示今日提供運量澎湖往台灣本島各航線合計有46航班，提供4427座位。

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其中有8航班經民航局協調航空公司加班機，1班為放大機型，總共增加581個座位。澎湖往台北18班次、澎湖往台中12班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南2班次、澎湖往高雄13班次，提供疏運旅客。澎湖航空站表示將持續觀察疏運情形，倘若有大量候補旅客，將適時陳報民航局協調航空公司增加運能，必要時立委楊曜與澎湖縣政府將介入協調，由國軍運輸機協助疏運。

另外澎湖縣政府為協助疏運，與航港局協調台灣航業，加開今日澎湖輪疏運旅客，中午12時高雄往澎湖，約下午4時30分到澎湖；晚間6時澎湖往高雄，抵達高雄約晚間10時30分。旅客請逕向官網或是服務電話洽詢購買高雄售票處:（07）561-5313轉9，馬公售票處:（06）926-4087。

候補櫃檯也是大排長龍，旅客歸心似箭。（記者劉禹慶攝）

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