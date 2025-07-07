丹娜絲颱風》賺到颱風假！彰化出太陽 彰市、鹿港小吃湧現人潮

民眾放颱風假，彰化市阿泉爌肉飯也大排長龍。（記者劉曉欣攝）

2025/07/07 13:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕丹娜絲颱風遠颺，彰化縣今天（7日）上午就出現藍天白雲，許多人因為覺得賺到一天的颱風假，彰化市、鹿港鎮多家有開門營業的小吃，從肉圓到爌肉飯，馬上湧入排隊人潮，也有在地人說，趁著颱風天快來買，才不必跟遊客搶，吃到算賺到！

彰化市的阿泉爌肉飯與北門口肉圓，都是知名的排隊美食，店家老闆都說，原本是不打算開店，但半夜一看彰化市只有小雨小風，馬上決定備料營業，果然今天開店是對的，因為受惠颱風假的關係，上門消費的人比平常的星期一還要多。

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今天大多數都是在地人來消費，盤算今天沒有風雨，天氣已經放晴，馬上就出門來吃排隊美食，因為，這些排隊名店在假日都是大排長龍，在地人都不想要人擠人，今天反正不必上班，就算排隊也沒關係，吃到名店就是開心。

有民眾來自新竹，因為放颱風假想回台南老家看看災情，既然路過彰化，就中途吃個爌肉飯再說，這也算是颱風假的小確幸。

鹿港今天約有3成店家有營業，鹿港天后宮周邊的麵茶、粉粿、肉包、蚵仔煎店家都有開店，粉粿店老闆李俊翰說，既然颱風沒有災情，就開店營業，不少人也趁著颱風假出門走走。

賺到颱風假，彰化市阿泉爌肉飯吸引大批人潮。（記者劉曉欣攝）

彰化市阿泉爌肉飯是排隊美食。（記者劉曉欣攝）

彰化市阿泉爌肉飯是老饕的口袋名單。（記者劉曉欣攝）

颱風遠離，彰化出太陽，鹿港天后宮商圈的蚵仔煎照常營業。（民眾提供）

彰化市北門口肉圓是知名美食，許多人賺到颱風假就來品嘗。（民眾提供）

颱風遠離，鹿港出太陽，約有3成店家有開店營業。（民眾提供）

颱風走了，許多人利用颱風假來鹿港天后宮走走拜拜。（民眾提供）

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