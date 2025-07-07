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    百貨公司吃灌湯包「天降老鼠屎」 顧客反胃嘔吐

    網友上周到SOGO百貨新竹店的三合院用餐，吃著灌湯包卻「天降異物」，仔細一看竟是一粒老鼠屎。（取材自臉書社團新竹爆料公社）

    網友上周到SOGO百貨新竹店的三合院用餐，吃著灌湯包卻「天降異物」，仔細一看竟是一粒老鼠屎。（取材自臉書社團新竹爆料公社）

    2025/07/07 13:35

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹有網友在臉書社團發文，指上週一晚間到SOGO百貨新竹店的三合院店家用餐，吃著灌湯包卻「天降異物」，仔細一看竟是一粒老鼠屎，讓該名網友備感噁心，當場嘔吐；對此，SOGO百貨新竹店回應，對該名顧客深感抱歉，已要求消毒公司加強消毒。

    網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指6月30日到SOGO百貨新竹店的三合院店家用餐，吃著灌湯包突然天上掉下來一粒老鼠屎打到左手，彈到正在吃飯的碗旁，由於當下嚇傻，且一生中最怕的就是老鼠，便直接反胃嘔吐，工作人員來處理竟只說給予用餐折扣，直到向百貨樓管反映才說免單，餐廳甚至還問要不要打包菜回去，請問怎麼還敢打包，實在很扯。

    SOGO百貨新竹店指出，當天是6月30日晚餐時間，樓管有收到顧客通報，只有黑色異物掉落，相關人員匆忙趕到現場確認，該名顧客當下非常生氣，業者第一時間趕緊致歉安撫，並協助全餐免單，另外餐廳每個月會有三次清消，這次事前也責成消毒公司加強消毒，會持續為顧客做安全衛生把關，並對該名顧客深感抱歉。

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