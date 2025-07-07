丹娜絲颱風》塭寮倒一片、貨櫃屋被吹走 台江「美國塭」好慘

貨櫃屋被吹走10餘公尺遠，掉落在四草野保區。（讀者提供）

2025/07/07 13:32

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風狂掃一夜，台江國家公園區內的「美國塭」，漁民的塭寮倒一片，有的屋頂被掀飛，還有漁民的浮動碼頭被打到岸上壓倒電線桿，造成整排電線桿傾斜，還有貨櫃屋被吹走10餘公尺遠掉落在四草野保區，災情慘重。當地的漁民說，在這裡生活了幾十年，第一次遇到這麼大的颱風。

台南市安南區四草的「美國塭」， 早期是台江內海的一部分，後來淤積陸浮，而形成了陸地和魚塭。1954年，由四草合作農場在農復會的協助下，利用漁民的魚塭開墾而成，而稱為「美國塭」。 如今，「美國塭」已成為四草地區重要的歷史地標，並被劃設為國家公園的特別景觀區。

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漁民陳友志表示，這次安南區災情慘重，四草等沿海村落承受颱風的第一擊，他從沒遇過這麼大的颱風，感覺房子快被掀飛，一整晚徹夜未眠。當地很多塭寮都嚴重受損，由於「美國塭」被劃為國家公園的特別景觀區，申請修復程序繁瑣，希望台江國家公園能簡化程序，協助漁民災後復建。

由於政府已於109年9月7日公告將該區域調整為「永續使用區」，但實際管理上，近年來台江國家公園管理處仍採高度限制與控管措施，導致漁民無法正常進行漁業生產與設施維護。漁民建議將「美國塭」比照鹽田文化村劃設為一般管制區。

漁民的浮動碼頭被打到岸上壓倒電線桿，造成整排電線桿傾斜。（讀者提供）

安南區海邊的塭寮屋頂被颱風掀飛、摧毀。（記者蔡文居攝）

安南區天馬電台附近的車輛被倒樹壓毀。（記者蔡文居攝）

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