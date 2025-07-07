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    首頁　>　生活

    北市紅黃線停車至中午12點 優先拖吊排除重大違規

    中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線停車至7日12時。示意圖。（資料照）

    中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線停車至7日12時。示意圖。（資料照）

    2025/07/07 13:42

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市今天照常上班、上課，中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線停車，延長開放至中午12點，目前已結束。台北市政府警察局交通警察大隊表示，已啟動日常拖吊作業程序，但考量目前仍有風雨，以排除併排停車、阻礙消防通道及顯有妨礙他人、車通行等重大違規為優先。

    交通局昨天深夜公告，為了讓民眾有時間移車，原開放的紅黃線停車範圍，延長至今天中午12點前駛離，違反規定將依道路交通管理處罰條例，拖吊移置並處以罰鍰。交大說，6間合作的民間拖吊場業者今天都有出勤，配合警方執行拖吊業務，拖吊件數待下午3點統計。

    市府今天中午指出，受丹娜絲颱風外圍環流影響，回波移入造成持續性降雨，台北市災害防救辦公室截至12點統計，災害應變中心共受理23起案件，包括建物輕微受損7件，例如鐵皮掀開、浪板破裂、管線破損及路樹傾倒6件等，均已處理完畢，無人受傷。

    市府說，北投區小油坑站3小時雨量93.5毫米接近短延時豪雨等級，中央氣象署針對士林、北投山區發布豪雨特報。依研判，未來1至2小時，士林及北投山區仍有時雨量20至30毫米降雨，後續隨颱風北上遠離，午後雨勢將逐漸趨緩。

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