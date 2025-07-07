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    丹娜絲16級狂風吹倒南鯤鯓代天府牌樓 空拍泡水慘況曝光

    台灣王爺總廟南鯤鯓代天府知名的牌樓不堪強風倒塌，廟宇也泡在水中，台南「大雄空拍」團隊揭露災後空拍慘況。 （大雄空拍授權）

    台灣王爺總廟南鯤鯓代天府知名的牌樓不堪強風倒塌，廟宇也泡在水中，台南「大雄空拍」團隊揭露災後空拍慘況。 （大雄空拍授權）

    2025/07/07 13:54

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義縣布袋鎮，威力強大的眼牆為台南市北門區帶來狂風暴雨，台灣王爺總廟南鯤鯓代天府知名的牌樓不堪強風倒塌，廟宇也泡在水中，台南「大雄空拍」團隊揭露災後空拍慘況。

    根據中央氣象署觀測顯示，丹娜絲颱風6日深夜11點40分登陸嘉義縣布袋鎮，鄰近的台南市北門區直接承受颱風威力最強的眼牆，北門區深夜11點50分平均風力高達每秒44.4公尺，相當於14級風，是全台在這次颱風過境期間最大平均風力；同時在深夜11點45分出現每秒54.6公尺的16級陣風。

    台灣王爺總廟南鯤鯓代天府知名的牌樓不堪強風吹襲，在深夜11點許倒塌，12支粗壯檜木及頂部全數坍塌，南鯤鯓代天府壯觀牌樓是當地著名地標，所使用的12根台灣檜木，最粗直徑達81.8公分，高達14公尺，柱珠為花崗石，曾於2018年進行灌漿強化地基、整修原木柱子，但仍不敵這次丹娜絲的威力。

    知名空拍團隊「大雄空拍」用空拍機揭代天府災後畫面，只見牌樓柱子及頂部全數朝廟方方向倒下，周圍大面積積水依舊沒消退，倒塌牌樓及廟埕都泡在水中，可以看到底下有信徒或是廟方人員涉水走過，水深及小腿，災情相當慘重。

    「大雄空拍」嘆「風雨無情，廟宇仍安，身爲在地人實感痛心。」不過他強調，2根千年檜木撐起的壯麗之作雖毀，但相信很快會有更壯麗的山門建立。

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