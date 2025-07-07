丹娜絲襲台》掀16級強風重創台南 釀2死227傷

台南市安南區大型路樹倒下砸到車、還占據路面，警方到場拉起封鎖線。（民眾提供）

2025/07/07 13:40

〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風挾強大風雨從台灣西南沿海北上、侵襲台灣本島，於6日深夜從嘉義登陸，台南沿海地區測到濱海測站10多年以來最強的16級強陣風，造成台南地區嚴重災情。市府災害應變中心統計迄7日中午全市受理2238件災情通報，其中路樹倒塌791件最多，造成227人受傷、2人死亡。

台南市長黃偉哲於今上午在災防中心開第3次颱風應變工作會報，對今上午還有10多萬用戶停電，黃偉哲表示，台電正加派人力全力搶修中；停水部分預定中午前恢復供水，要求停電部分能及早搶修完成，希望能在晚間全部恢復供電。另請工務局加快路樹移除工作，盡快恢復交通順暢。

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黃偉哲說，此次颱風最大陣風達到16級，許多民眾家戶屋頂被掀翻，造成路樹傾斜、倒塌情況相當嚴重，市府會盡速在最短時間內恢復市容，也提醒民眾在恢復家園時要小心，避免被吹落的看板招牌、屋頂物品砸傷。

昨晚有民眾在南區水交社興昌路上，目睹停車場的收費機被吹翻到馬路上，足見風勢之強大，目擊者說台南好久沒有風雨這麼大了，「回家路上看到過路還要繳費的」，大家還是待在家裡比較安全，出門要注意路況。

災防中心說明，到7日中午共受理2238件災情通報，其中路樹倒塌最多為791件，其次是民生基礎設施590件，受傷有227人；死亡2人，分別是1名69歲男子在楠西區駕車撞路樹死亡、北門區1名戴呼吸器的60歲男子，因住家停電、呼吸器停止，男子被緊急送醫後仍不幸不治。

台南安平區的棒球場外圍圍網，都被強風吹的倒下。（民眾提供）

台南市中西區建物上的大型廣告看板遭強風襲落。（圖：民眾提供）

台南市長黃偉哲（左二）、副市長趙卿惠（左一）與軍方人員討論支援救災。（台南市府提供）

有網友於6日晚間在台南南區水交社馬路上目睹遭強風吹翻到馬路上的停車場收費機。（圖：網友huang.tomato提供）

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