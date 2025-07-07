丹娜絲過境水稻倒伏 農民心痛：今年又白忙了

「丹娜絲」颱風過境，造成彰化埔鹽鄉等水稻產區出現倒伏等災損。（記者陳冠備攝）

2025/07/07 13:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕颱風「丹娜絲」昨（6日）深夜過境，雖未在彰化釀成重大災情，卻導致埔鹽鄉等地出現水稻倒伏情況，讓正值收割期的稻農叫苦連天。農民表示，由於搶收不及，加上部分糧商因雨天不願收購，讓農民陷入「收與不收都虧損」的兩難困境。

「稻子都9分熟了，本來這週就能收，現在全泡湯了！」陳姓農民無奈地說，昨日一早冒雨進田搶收，邊收邊打電話找糧商，但多家都以「濕穀品質不佳」拒絕收購。他苦笑表示，今年稻價創新高，濕穀每百台斤一度喊到1270元，一分地可賺2萬多元，如今連日降雨，行情跌到只剩1050元，若沒辦法及時採收，恐怕血本無歸。

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他也感嘆道，極端氣候越來越頻繁，颱風與收割期常常碰頭，希望政府能提供更即時的災害預警及靈活收購機制，減輕農民損失。

彰化縣農業處指出，目前未接獲單一鄉鎮水稻產區大面積倒伏情況，但若倒伏稻作未及時處理，恐發霉、發芽，影響品質，建議輕度倒伏可嘗試人工扶正及排水，若已接近成熟，應儘速採收，農民也可拍照存證，以便向公所通報災損。

農民指出，稻子都9分熟，過幾天就能採收。（記者陳冠備攝）

農民擔心心血泡湯，趕緊搶收，卻又遇到糧商因雨天不願收購情況。（民眾提供）

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