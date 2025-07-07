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    丹娜絲颱風》台南文化古蹟場域多處災損 山上水道最慘

    飛雁新村喬木倒伏壓在歷史建築。（南市文化局提供）

    飛雁新村喬木倒伏壓在歷史建築。（南市文化局提供）

    2025/07/07 13:03

    〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風襲台，台南多處文化場館及古蹟園區傳出災損，最嚴重為山上花園水道博物館，樹木全倒及半倒130餘棵；另外，飛雁新村喬木倒伏壓在歷史建築上。災損較輕微場館已完成初步清理，其餘持續搶修中。

    文化局長黃雅玲表示，多數文化設施在颱風來襲後，已快速動員應變，目前皆已陸續展開清理與修繕，部分場館也預計於明日恢復正常開放。提醒民眾部分園區仍有樹木傾斜與落枝等潛在風險，請配合引導避免進入尚未完成清理的封鎖區域。

    災損統計包括山上花園水道博物館樹木全倒及半倒共130餘棵；其中有日治時期種植迄今的羅漢松，及開園後補植的花旗木、洋紅風鈴木等，共傾毀90餘棵。淨水池部分櫻花及苦楝等全倒及半倒近40棵，預估2至3個工作天才能搶修完成。隆田園區樹木約有32棵倒塌或傾斜，預計明日會請廠商進場處理。

    台南文化中心周邊數棵行道樹傾倒，中心內部2棵植栽倒伏，昨晚已優先排除並修復。台江文化中心全倒植栽10棵、半倒6棵，已拉設封鎖線，後續將陸續進行扶正或移除。農試場丙種官舍區亦有1棵南洋杉倒伏，擦撞3輛車；安平古堡樹木砸中停放路邊車輛，五妃廟路樹倒伏砸中對向2棟民宅。赤崁園區與台江大道交界處的大榕樹出現明顯傾斜，已前往現勘。

    建物部分，德記洋行屋瓦被強風吹落，出現漏水與玻璃碎裂。蕭壠園區全面停電，屋瓦破損，辦公室廊道與A1廁所中空板受損情況嚴重。岸內影視基地全區停電，側門被強風吹倒，圍牆局部坍塌，斯卡羅片場部分設施毀損。321工程南館圍籬倒塌，可於今日復原；歸仁文化中心畫廊後方天窗破裂；永成戲院兔子裝置藝術亦遭風吹脫落，已尋回收整，三生書院的兔子也已一併找回。

    山上花園水道博物館樹木全倒及半倒130餘棵。（南市文化局提供）

    山上花園水道博物館樹木全倒及半倒130餘棵。（南市文化局提供）

    321文創園區工程南館部分圍籬倒塌。（南市文化局提供）

    321文創園區工程南館部分圍籬倒塌。（南市文化局提供）

    山上花園水道博物館樹木全倒及半倒130餘棵。（南市文化局提供）

    山上花園水道博物館樹木全倒及半倒130餘棵。（南市文化局提供）

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