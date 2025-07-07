嘉義市最美林蔭大道變調 大量樹倒開車有如進叢林

博愛路慢車道有如叢林。（記者林宜樟攝）

2025/07/07 12:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風帶來的狂風造成嘉義地區嚴重損害，嘉義市最大陣風達13級，有「最美林蔭大道」之稱的世賢路分隔島種植超過千棵樹，大量樹木被狂風吹倒，橫躺在道路上，民眾行經有如進入「叢林」。

台一線博愛路往嘉義縣水上鄉的分隔島路樹也大量傾倒，原本快車道有三線道，僅剩下一線可通行，慢車道幾乎也全部被傾倒樹木阻斷，無法通行，也造成該路段目前出現回堵現象。

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而丹娜絲颱風也造成嘉義地區大量住戶停電，截至今天上午11點，停電戶數已達22萬7274戶，台電公司表示，目前停電中的變電所尚有嘉義縣大寮、新塭、頭橋及和睦等四所，其中新塭輸電鐵塔多處倒塌，配電電桿亦倒斷逾300支，有多起線路跳脫、路樹倒塌壓損電線、電桿傾倒與道路中斷等災情，嘉義縣市電力系統受創嚴重，為嘉義地區罕見電力災情。

台電公司表示，目前已搶通超過6萬戶供電，尚有15萬9393戶待復電，以沿海地區及山區為主，已動員自有人力520人次全力搶修，並向總公司請求徵調19班包商及13班自有工作班投入搶修，聯合8個區處人力機具，合計投入超過50班850人次進行搶修作業。

根據嘉義市消防局統計，市區目前災情共927件，路樹災情415件，道路、隧道災情2件，廣告招牌災情87件，積淹水災情2件，建物毀損70件，民生、基礎設施災情143件，車輛、交通事故3件，火災5件，其他災情200件（鐵捲門破壞等）。

嘉義市府建設處指出，目前包括世賢路、忠孝路、自由路、嘉義公園、文化公園等處皆傳出嚴重倒樹事件，部分路段甚至出現道路阻斷，目前已由市府及委外廠商啟動緊急搶修機制，持續進行災後巡查與清理作業，並針對危樹、傾倒樹木進行移除與安全處置；市府觀新處提醒，蘭潭環潭道路與後山步道受颱風影響，即日起全線封閉，籲請民眾切勿進入，確保安全。

有最美林蔭大道之稱的世賢路有如叢林。（記者林宜樟攝）

嘉義市博愛路路樹傾倒慢車道無法通行。（記者林宜樟攝）

機車行駛在大量路樹傾倒的博愛路快車道。（記者林宜樟攝）

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