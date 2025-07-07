限時19天 長榮航空航線最低下殺4041元

長榮航空推2025年夏季促銷。（資料照）

2025/07/07 12:33

〔記者蔡昀容／台北報導〕夏日旅遊旺季開跑，長榮航空2025年夏季促銷，即日起至7月25日晚間11時59分，購買2025年9月30日前從台灣地區出發的指定航線，優惠票價83折起，最優惠價格桃園－宿霧，來回4041元起。

長榮航空表示，熱門亞洲航線，桃園－宿霧來回4041元起、桃園－首爾來回6373元起、桃園－清邁來回8575元起，桃園－福岡來回8730元起；歐美澳航線也有優惠，桃園－布里斯本來回1萬7591元起、桃園－維也納來回3萬4096元起、桃園－舊金山來回最低2萬4588元（含稅）起。

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長榮航空與旅行社推出機加酒自由行產品「長榮大旅行家」，「戀戀香港」香港3天2夜6288元起，「歐洲魔幻時刻」米蘭機加酒2萬6969元起，倫敦2萬6430元起，各大旅行社也提供交通票券、行李配件等禮。日本自由行產品則推年中回饋，邀民眾探索東京迪士尼樂園、沖繩JUNGLIA恐龍主題樂園。

團體行程方面，「玩美加族」阿拉斯加費爾班克斯8天極光之旅，「魅力歐洲」西班牙11天、葡萄牙11天、法比荷10天、北歐三峽灣等行程，皆有釋出優惠。

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