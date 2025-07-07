丹娜絲颱風》海面風浪、沿海風力仍強 海警預估傍晚解除

颱風丹娜絲遠離台灣，中央氣象署製圖說明定量降雨預報。圖為7月7日上午11點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/07 12:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣本島脫離丹娜絲颱風暴風圈，中央氣象署今（7日）上午11點30分宣布解除陸上颱風警報，預計傍晚解除海上颱風警報。預報員伍婉華提醒，海面風浪仍強，沿海仍有強陣風，請民眾在海邊活動多加小心；未來山區仍有雨勢，民眾前往山區或溪谷請留意。

氣象署上午11點30分最新一報陸上颱風警報，丹娜絲為輕度颱風，中心上午11時在台北的北方約130公里處，以每小時12轉7公里速度，向北北東轉西北前進，強度持續減弱，暴風圈亦有縮小趨勢。未來太平洋高壓西伸，使颱風明天朝西往中國移動，但偏轉角度持續觀察。

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台灣本島已脫離暴風圈，氣象署解除陸警。台灣北部海面尚在海警範圍內，預計傍晚解除。預報員伍婉華表示，颱風所在的北部海面仍有4米浪高，其他海面2至3米，北部、東北部、馬祖海面仍有長浪情形，請民眾留意。

伍婉華表示，颱風外圍環流帶來的雲系，持續為台灣帶來雨勢。氣象署發布的豪雨特報，今天台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨；台中以北地區及中部、台東山區有局部大雨發生機率。伍婉華指出，陸上強風方面，台中以北濱海、南投山區、屏東、台東沿海、澎湖、馬祖仍要注意強風。

台灣南方的低壓帶，明天至週五影響台灣天氣。明天週二中南部斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨，南部地區可能出現局部大雨；週三至週四，西半部會下陣雨或雷雨，東半部也有短暫性陣雨或雷雨，南部則要留意局部性大雨；週五、週六天氣型態也類似，全台皆有雨。

中央氣象署7月7日製圖說明未來一週降雨預測。（圖由中央氣象署提供）

中央氣象署7月7日上午10點45分發布的豪雨特報警示範圍。（圖由中央氣象署提供）

中央氣象署7月7日上午10點47分發布的陸上強風特報警示範圍。（圖由中央氣象署提供）

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