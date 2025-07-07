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    新北推雙語品德職訓週記 融入倫理漫畫故事、中英對照

    《職業技能訓練週記》，打破傳統週記流水帳，融入倫理漫畫故事。（記者陳奕劭攝）

    《職業技能訓練週記》，打破傳統週記流水帳，融入倫理漫畫故事。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/07 12:28

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市教育局今天（7日）發布《職業技能訓練週記》，打破傳統週記流水帳，融入倫理漫畫故事、中英雙語對照，搭配學生實習心得與導師評語，讓學生學中做、做中學，提升「雙語」、「品德」與「技能」進入職場的關鍵能力。

    記者會上，由穀保家商師生演出創意短劇，模擬職場情境應對，展示週記如何在學生實習場合中，成為最重要的學習夥伴。

    市府教育局表示，《雙語品德職業技能訓練週記》記錄實習生日常，聚焦訓練工作紀錄、生活檢討、訓練心得與業界、導師關懷評閱等，今年增設「漫畫式倫理情境」與「雙語詞彙呈現」欄位，培養學生職場倫理素養與語文溝通能力。

    市府教育局長張明文表示，新北市教育政策最重視適性教育與品德教育，技職教育能幫助孩子們發掘自身的潛力，並對未來充滿希望。期待台灣未來技職教育都能突破。

    張明文指出，市府重視品德教育，市府編輯《職業技能訓練手冊》結合品德教育、雙語學習與技能訓練，幫助每位紀錄學習歷程，並將品德內化職場倫理，鼓勵學生精進專業領域，在實務中學習，成為有信念、有能力與具備國際溝通力的未來人才，從國內走出世界舞台。

    穀保家商學生黃宇捷表示，週記不只能整理她忘掉的東西，更搭配雙語詞彙。因為台灣很多外國人，她工作的髮廊也時常遇到外國客人，週記不只有助提升語言，職涯也有更好的發展。

    《職業技能訓練週記》記錄學生實習心得，讓學生不再忘記。（記者陳奕劭攝）

    《職業技能訓練週記》記錄學生實習心得，讓學生不再忘記。（記者陳奕劭攝）

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