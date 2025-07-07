高雄和山光電場濫墾 丹娜絲颱風過境幸未釀重大災害

颱風過後，和山光電場未造成重大損害。（記者李惠洲攝）

2025/07/07 12:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區和山光電場違法開墾，山林童山濯濯，引發社會譁然，在丹娜絲颱風來襲前夕，市長陳其邁及藍綠立委到場關切水土保持；颱風過境，市府相關單位今（7）日前往勘查，光電場部分設備疑有輕微損壞，和山里里長吳順治表示，未對里內造成影響。

和山光電場開發約51公頃，造成該處山林光禿禿一片，場區經曝光後引發關注，高市府經發局以和山太陽光電發電設施超出內政部核給開發計畫範圍及水土保持等違失，勒令業者停工，經濟部也對第二期工程撤照處置。

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外界關切山林遭濫墾，影響水土保持，市長陳其邁及藍綠立委5日都前往關切，陳其邁現場指示加快坡地植生與相關整治作業。

高市府相關單位、大樹區公所及和山里里長吳順治等人今天上午前往勘查，光電場部分設備輕微損壞，吳順治說，未對里內造成影響。

經實際觀察，光電場沒發生土石崩塌，泥水流入排水溝內，並未溢流，反倒較高處的產業道路成了小溪流，但雨水很快褪去。

和山光電場未受重大損害。（記者李惠洲攝）

和山光電場度過丹娜絲颱風侵襲。（記者李惠洲攝）

和山光電場未受颱風重大損害。（記者李惠洲攝）

和山光電場。（記者李惠洲攝）

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