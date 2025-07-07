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    他山之石！學生帶手機到校 芬蘭原則禁止、愛沙尼亞原則開放

    他山之石！學生帶手機到學校，芬蘭是原則禁止，愛沙尼亞是原則開放。（資料照）

    他山之石！學生帶手機到學校，芬蘭是原則禁止，愛沙尼亞是原則開放。（資料照）

    2025/07/07 11:47

    〔記者林曉雲／台北報導〕國際學生能力評量計畫（PISA）2022報告指，2018年至2022年間OECD（經濟合作暨發展組織）國家數學平均成績創紀錄下降15%，閱讀成績下降10％，在校期間每天電子設備的學生，數學成績比未使用平均低了14分。教育部研擬「高中以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則草案」，正在各地舉辦座談會廣蒐意見中。

    立法院法制研究中心分析芬蘭和愛沙尼亞，對學生帶手機到校的管理，芬蘭是原則禁止，愛沙尼亞是原則開放，但皆認為學生於校園使用手機應訂定規範，並與時俱進。

    芬蘭自1990年起推行教育數位化，並在OECD國家 PISA 閱讀、數學、科學競賽中，連3屆穩占鰲頭（2000年、2003年、2006年排名為1、2、1），近幾年成績卻下滑，依2022年報告，芬蘭閱讀、數學、科學排名降至14、20、9 ，芬蘭教育部長坦言，教育體系無法完全適應快速數位化趨勢。

    41%芬蘭學生認為，使用智慧型手機，會干擾他們上課的注意力，超出OECD國家平均31%，2024年5月修正「基礎教育法」，學生在上課期間禁止使用手機等行動裝置，特定情況如學習用途或個人健康需求才可使用，師長有權在上課期間沒收學生手機，學校需訂定明確規則，規範學生在課外休息時間、午餐時間得使用手機的行為。

    此外，愛沙尼亞在2022年歐洲國家PISA成績一片倒下，仍維持高水準表現（閱讀、數學、科學排名為6、7、6），9，10年前也曾興起使用數位工具教學風潮，但發現不代表教學成效，除了科技課程外，已逐漸減少使用，學校平均每天使用數位工具1.6小時，低於OECD國家平均，而據愛沙尼亞「基礎與高中教育法」，學生違反校規在上課期間玩手機，學校可暫時收存，但必須歸還，且不能以「防範性目的」對所有學生統一沒收手機。

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