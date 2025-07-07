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    颱風假「一市兩制」臉書被灌爆 張善政：侯、蔣臉書也一樣

    桃園市颱風假「一市兩制」，張善政7日出席活動時強調，颱風假的依據就是氣象局的數據，有達標就放、沒達標就不放。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市颱風假「一市兩制」，張善政7日出席活動時強調，颱風假的依據就是氣象局的數據，有達標就放、沒達標就不放。（記者鄭淑婷攝）

    2025/07/07 11:42

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕丹娜絲颱風來襲，桃園市採「分區放假」，僅沿海4區蘆竹、大園、觀音、新屋區放颱風假，網友不滿「一市兩制」，湧入市長張善政臉書灌爆，甚至引發「大罷免、大成功」留言，張善政今（7）日上午出席活動時受訪強調，颱風假的依據就是氣象局的數據，有達標就放、沒達標就不放。

    桃園市颱風假與基北北1日生活圈同步，基北北今日上班上課，桃園市則是分區放假，對於臉書被大量網友灌爆，網友不滿質疑「要停班停課就一起停還分」、「還有這樣分的，要不要分到哪一條路、哪一條街口」。

    也有不少住在行政區交界的網友無奈說「隔一條街就不同區，住這邊沒放假、住對面的放假，像是中壢青埔有部分屬大園，颱風假也是兩樣情」、「龜山南美國小屬於蘆竹南崁生活圈卻無法放假」。

    更有網友詢問，若是幼兒園在未放假的行政區，老師住在放假的4區，老師放颱風假，學生要怎麼上課；那上班會行經沿海4區，或是住在其他區域但在4區上班的上班族該怎麼辦。

    對於臉書被網友灌爆，張善政回應，不只他的臉書被灌爆，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安的臉書一樣被灌爆，因為大家原來期待颱風來時放假的小確幸，但颱風假的依據就是氣象局的數據，「達標就放假、沒有達標就不放假，就這麼簡單，沒有其他的考慮」。

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