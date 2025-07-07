丹娜絲颱風》雲林200多件災情 5.8萬戶停電、18人送醫

丹娜絲颱風挾帶強風，造成多處路樹傾倒。（記者黃淑莉攝）

2025/07/07 11:25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風（6）日11點30分左右從嘉義縣布袋登陸，今天零時到2點多雲林地區狂風驟雨，根據雲林縣災害應變中心統計，累計全縣有200多件災情，以路樹傾倒及停電最多，其中停電最多一度達5.8萬戶，另有18人因颱風停電需要氧氣及意外就醫。

災害應變中心指出，雲林災情以路樹傾倒最多，斗南到古坑的158甲線兩側芒果樹傾倒，斗六雲科大龍潭路芒果樹倒塌壓到停在路旁機車，一輛停在台大醫院雲林分院急診室外的救護車遭傾倒樹木壓住，另古坑麻園村一棵百年老榕樹不敵強風遭連根拔起傾倒。

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雲林縣警察局統計，截至今天上午有10座橋封橋，包括斗南行長橋、善功橋、仁忠橋、大埤鄉仁絡橋、元長鄉新吉村浮水橋及四湖鄉海新橋等。另崙背154線舊庄段預防性封路。

民政處指出，颱風全縣預防性撤離105人，其中依親49人、收容56人。

衛生局表示，丹娜絲颱風縣內急救責任醫院收治風災病人有18人，有多人是騎車外出自摔擦傷，有1名22歲男子因移機車被不明東西砸到頭部，有1名81歲老翁外出因風大翻車到田裡，造成蜘蛛網膜下出血。另有2人因家中停電需要氧氣。

雲林縣長張麗善今天早上9點召開丹娜絲颱風工作會議，會後指出，這次颱風造成不只是路樹倒塌，更嚴重是電力受影響，已要求相關單位加強傾倒路樹清除作業，儘速恢復道路通行安全與穩定；電力部分，截至上午10點3.3萬戶停電中，希望台電能在今天下午5點前復電。

丹娜絲颱風挾帶強風，造成多處路樹傾倒。（記者黃淑莉攝）

雲林縣召開丹娜絲颱風第三次工作會議，指揮官、雲林縣長張麗善要求道路儘速恢復，電力在下午5時前復電。（記者黃淑莉攝）

古坑麻園一棵百年老榕樹不敵強風，遭連根拔起傾倒。（民眾提供）

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