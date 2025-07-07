丹娜絲颱風》赫見老翁躺臥殘破木屋 桃警緊急協助安置

桃園市大園區1名73歲賴姓老翁被發現颱風夜獨自躺臥在廢棄小木屋，警方獲報到場發現小木屋牆壁、屋頂破損，緊急協助安置老翁。（記者余瑞仁翻攝）

2025/07/07 11:22

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園區一名73歲的賴姓老翁，因與家人相處不睦，獨自住在一處工地內的廢棄小木屋內，昨（6）日晚間工地巡視人員在丹娜絲颱風來襲前至工地查看，赫見老翁躺在竹席躺椅上，且小木屋屋頂殘破不堪、搖搖欲墜，當下報警請求協助，員警獲報到場關心，找到家屬與里長，隨後轉介區公所及社福單位暫時安置，避免老翁在颱風天發生危險。

大園警分局表示，一名工地巡視人員昨晚9時許報案稱，颱風來襲前往工地巡視廠房狀況，巡經一間木造小屋時，突然聽到屋內傳來聲響，入內查看赫見1名老翁躺在竹席躺椅上，嚇到趕緊報警。

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大園派出所副所長陳健綜、警員蘇柏魁獲報前往了解，發現該小木屋牆壁破損、天花板掉落，已殘破不堪、搖搖欲墜，由於颱風來襲，桃園沿海地區恐有強風豪雨，員警擔心老翁的安危，先將他帶回派出所確保安全。

警方後續聯繫上老翁的家屬，得知老翁與家人相處不睦，家人多次溝通，老翁就是不願意回家住，員警於是通報當地里長，並轉介區公所災害應變中心與社福單位，安排短期安置，幫助老翁度危機，以免在颱風天發生危險，家屬對警方的協助頻頻道謝。

桃園市大園區1名73歲賴姓老翁被發現颱風夜獨自躺臥在廢棄殘破小木屋，警方獲報到場處理。（記者余瑞仁翻攝）

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