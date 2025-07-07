颱風夜奇聞？八卦山大佛「紅眼」嚇人 正確解答來了

彰化八卦山大佛4K高解析即時影像，讓民眾隨時隨地都可以上網看到大佛。（愛玩彰化Changhua Travels」YouTube頻道）

2025/07/07 11:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕丹娜絲颱風襲捲全台，有民眾發現彰化八卦山大佛4K高解析即時影像，昨天（6日）深夜驚見「紅眼，有民眾認為「大佛在作法」，保佑彰化「有風無災」。不過，彰化縣城觀處長王瑩琦表示，這不是「紅眼」，而是大佛額頭上的紅光，因為有裝燈泡，夜晚都會亮起來，可能因為連續影像殘影，才會紅點變成紅眼！

有民眾因為關心颱風夜的彰化情況，特別上彰化縣政府的YouTube頻道「愛玩彰化Changhua Travels」，去看彰化八卦山大佛4K高解析即時影像，卻發現影像就像被颱風吹著跑，好像在坐旋轉木馬，速度很快的轉圈圈，直呼這是大佛在作法，發揮大佛魔力轉圈圈，還有人就說，彰化就是有大佛保佑，才會颱風災害減到最輕，因為看看颱風夜的「大佛紅眼」就是在庇佑彰化。

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不過，王瑩琦強調，當初為了讓觀光客與民眾，全天候在世界各地都可以看到彰化八卦山大佛，因此推出4K高解析即時影像上線了，有時畫面會停格，有時會快速的掃過一圈360度，昨晚旋轉速度太快，會請廠商查明原因。

至於，有關民眾說颱風夜的「大佛紅眼」看著彰化來保佑一事，王瑩琦指出，那不是紅眼，那是大佛額頭的紅點，因為有裝燈泡，夜晚燈光就會亮紅光，昨晚可能因為是旋轉速度過快，在連續畫面所留下的殘影，才會讓民眾誤以為是紅眼！

八卦山大佛即時影像昨晚被民眾發現大佛出現「紅眼」，城觀處表示，這是大佛額頭的紅點。（愛玩彰化Changhua Travels」YouTube頻道）

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