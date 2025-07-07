澎湖解除禁海令！災害應變中心調降三級開設 加強旅客疏運

颱風遠離，澎湖禁海令7日上午10時解除。（澎湖第七岸巡隊提供）

2025/07/07 11:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地區已脫離「丹娜絲」颱風陸上警戒範圍，澎湖縣長陳光復今（7）日一早前往澎湖縣災害應變中心視察，聽取災情報告並慰問堅守崗位的一線同仁。他感謝各單位通力合作，在風雨中共同守護澎湖居民與旅客的安全，也感謝天佑澎湖，颱風未帶來重大災情。

陳光復表示，雖然「丹娜絲」颱風已逐漸遠離，威脅減輕，但仍須密切關注其最新動態，保持警覺。他也指示相關單位立即投入旅客疏運工作，協調航空公司增開航班、放大機型，必要時協調軍機支援協助疏運旅客返台。

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澎湖海岸港區禁制令自今日上午8時30分起解除。另因「丹娜絲」颱風已降為輕颱，且澎湖地區亦不列入陸上警戒範圍，對澎湖縣威脅降低，因此上午10時起，澎湖縣災害應變中心調降為三級開設。

截至今日上午7時30分，澎湖縣災情統計有，路樹倒塌3件（馬公2件、湖西1件）、東吉島停電（7月6日晚上8時50分通報），同日晚上10時32分已由東吉發電廠復電；警察局嶼坪所儲藏室、廁所有部分積水，目前排除中；保七總隊第七大隊南方四島小隊備勤室（位於澎湖南方四島東吉嶼，屬海洋國家公園管理處所有）屋頂鐵皮因強風吹襲掀開，小隊所有人員已移至安全處，人員均安全。

澎湖縣小門村、林投村等易淹水潛勢地區，無淹水或海水倒灌情形；此次颱風無造成人員傷亡。

澎湖縣長陳光復慰問災害應變中心人員，並改為三級開設。（澎湖縣政府提供）

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