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    丹娜絲颱風》疑污水處理廠爆管 高雄旗津上竹里水淹整夜

    疑污水處理廠爆管，導致高雄旗津上竹里水淹整夜。（簡煥宗提供）

    疑污水處理廠爆管，導致高雄旗津上竹里水淹整夜。（簡煥宗提供）

    2025/07/07 11:23

    〔記者許麗娟／高雄報導〕丹娜絲颱風昨夜為高雄帶來狂風豪雨，高雄市議員簡煥宗今（7）日指出，旗津上竹里昨晚9點多開始出現大範圍淹水，10點左右確認是污水處理廠主幹管突發爆管，導致大量污水外洩，加上強降雨與高潮位倒灌，排水系統不堪負荷，許多道路與低窪住家積水嚴重。

    簡煥宗進一步說明，今晨約6點多，污水處理廠主幹管已緊急搶修完成，持續以抽水機全力排水；上竹里淹水情況大約在早上9點左右陸續退去，但街道與住家仍留下許多污泥與垃圾，環境衛生堪慮。他一早前往旗津上竹里實地勘查受災情況，與區公所、里長及救災人員詳細了解修復進度，並協調市府團隊儘速抽水、清理、加強消毒及提供必要物資。

    簡煥宗說，目前軍方已準備投入人力支援，協助街道與住家周邊清理作業；下午環保局及衛生局也將進駐，協助垃圾清運與環境消毒，盡快降低污染與衛生風險。

    一早緊急抽水排除淹水情形。（簡煥宗提供）

    一早緊急抽水排除淹水情形。（簡煥宗提供）

    疑污水處理廠爆管　高雄旗津上竹里水淹整夜。（簡煥宗提供）

    疑污水處理廠爆管　高雄旗津上竹里水淹整夜。（簡煥宗提供）

    至今日上午津上竹里仍有多處淹水。（簡煥宗提供）

    至今日上午津上竹里仍有多處淹水。（簡煥宗提供）

    市議員簡煥宗前往旗津上竹里了解災情。（簡煥宗提供）

    市議員簡煥宗前往旗津上竹里了解災情。（簡煥宗提供）

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