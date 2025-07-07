丹娜絲颱風》台南路樹倒塌砸車 車內一家三口驚險脫困

台南民眾回家路上遭倒塌路樹砸中車輛，覆蓋整片擋風玻璃。（@xuylim/Threads授權提供）

2025/07/07 12:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「丹娜絲」於昨（6）日深夜11時40分自嘉義縣布袋鎮登陸，南台灣多地遭遇強陣風與豪雨侵襲，陸續傳出災情。台南市一輛停等紅燈的自小客車不幸遭倒塌路樹砸中，擋風玻璃幾乎全被遮蔽，所幸車內一家三口並未受傷，驚險情況也在社群媒體上引發關注。

一名網友在「Threads」發文表示，昨晚坐車準備回家，沒想到在台南公園南路及北門路二段交叉路口停紅燈時，遭強風吹垮的路樹砸中車輛，直接遮住整片擋風玻璃，讓她驚呼「太扯，要回家的路上停個紅綠燈，結果車就被路樹壓到了，這機率看來我可以簽威力彩」。

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影片中可聽見車內傳出原Po與丈夫、小孩的聲音，雖然語氣驚慌，但無人受傷。原Po在後續留言中表示，小孩受到驚嚇不斷哭泣，路樹倒塌時壓得更低，一度難以脫困。所幸他們迅速通報警消單位，目前人車均已安全處置。

貼文曝光後引發熱烈討論與關心，也有當時正在對向車道等紅燈的民眾留言證實目擊倒樹瞬間，「剛好就停在你的對面等紅燈，目擊了樹倒下的瞬間，希望車上的你們平安」。

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