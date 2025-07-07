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    丹娜絲颱風》南部災情慘重 農業部拚最快速度公告救助品項

    在丹娜絲颱風16級陣風肆虐下，麻豆文旦大量落果受損嚴重，留在樹上的僅剩約1成，民進黨立委郭國文呼籲農業部盡速公告天災救助品項，協助農民盡速復耕。（翻攝自立委郭國文臉書社群）

    在丹娜絲颱風16級陣風肆虐下，麻豆文旦大量落果受損嚴重，留在樹上的僅剩約1成，民進黨立委郭國文呼籲農業部盡速公告天災救助品項，協助農民盡速復耕。（翻攝自立委郭國文臉書社群）

    2025/07/07 10:51

    〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲颱風罕見自嘉義登陸，吹出16級強陣風，農業災情慘重，農業部今（7）日將召開應變會議，討論天災救助品項與範圍，也提醒農民可先拍攝田間受災照片，不論是否上傳到「農產業天然災害現地照相APP」，若符合天災救助品項或氣象參數，照片也可做為公所參考佐證資料。

    但受丹娜絲颱風影響，南部許多哈密瓜、小番茄等溫室不堪強風被吹垮，2個月後就可收成的文旦大量被吹落，留在樹上的文旦只剩約1成，民進黨立委郭國文指出，文旦災損非常嚴重，稍早和農業部聯繫時，農業部表示應可透過天氣參數辦理現金補貼，農民申請災害補助免會勘，以加速程序，盼農業部盡速公告。

    農業部長陳駿季表示，已召開應變小組會議討論天災救助品項，原則上已有氣象參數的品項，達標就會用最快速度公告，協助盡速復耕。

    農業部開發「農產業天然災害現地照相APP」，方便農民第一時間記錄受災情況、保全農損證據，並節省公所勘查人力，農業部資訊司副司長蔡偉皇表示，農林漁畜的農民若遇災情，尚未公布天災救助品項前，都可用該APP拍照上傳受災證據、維護請領救助金權益，APP有引導步驟，也會自動抓取拍照時間與精準定位地籍資料。

    蔡偉皇進一步指出，沒APP的農民也不用擔心，可用其他方式拍攝田間照片，做為之後公所佐證資料，影像應包含可辨識損害程度的遠、近照各一張，照片中要有可識別拍攝日期，田區坐落地段、地號等資訊。

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