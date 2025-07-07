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    最強型態登陸嘉義 丹娜絲颱風120年首見路徑創多項紀錄

    颱風丹娜絲昨（6日）深夜11點40分從嘉義縣布袋鎮登陸創多項紀錄，是氣象署自1958年有完整紀錄以來，首個登陸嘉義的颱風。（圖擷自中央氣象署）

    颱風丹娜絲昨（6日）深夜11點40分從嘉義縣布袋鎮登陸創多項紀錄，是氣象署自1958年有完整紀錄以來，首個登陸嘉義的颱風。（圖擷自中央氣象署）

    2025/07/07 13:40

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風丹娜絲以罕見路徑侵台，昨（6日）深夜11點40分從嘉義縣布袋鎮登陸創多項紀錄，是氣象署自1958年有完整紀錄以來，首個登陸嘉義的颱風，文獻資料則顯示上一次登陸嘉義的颱風為120年前，丹娜絲為中南部帶來驚人風力觀測紀錄。

    綜合媒體報導，丹娜絲6日深夜11點40分以中心風速每秒40公尺的巔峰強度登陸嘉義縣布袋鎮，氣象署簡任技正伍婉華透露，經查氣象署資料，自1958年有完整紀錄以來，颱風丹娜絲是首個自嘉義登陸的颱風；天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，丹娜絲颱可能是自1905年無名颱風B29以來，再度有颱風等級的熱帶氣旋登陸嘉義縣沿海的紀錄。

    丹娜絲以中度颱風登陸嘉義，是自1986年傳奇怪颱韋恩後，再度有中度颱風登陸中部地區，丹娜絲為中南部帶來驚人風力，雲林口湖鄉宜梧測站測得每秒61.7公尺陣風，18級陣風，創下雲林全境測站歷史最大紀錄。

    嘉義測站在今（7日）晨1點觀測到每秒39.8公尺的13級陣風，直接空降站史第2，僅次於傳奇怪颱韋恩每秒42.7公尺的14級陣風紀錄；台南測站紀錄到每秒41.1公尺的13級陣風，為站史第3，1987年傑魯德颱風、1975年貝蒂颱風在台南創下45.6公尺、41.3公尺陣風。

    永康氣象站也出現每秒35.8公尺的12級陣風，站史第2；澎湖東吉島每秒52.4公尺的16級陣風名列站史第6。

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